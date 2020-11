Peine

Kleine Quizfrage: Wissen Sie was Paraskavedekatriaphobie bedeutet? Nein? Na, dann haben Sie schon mal Pech gehabt. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bezeichnet die Angst vor Freitag, dem 13. – tja, und heute ist es wieder soweit. Aber woher kommt dieser Aberglaube? Eine Erklärung: Bei den Griechen und Römern gab es zwölf Hauptgötter, bei den Christen die zwölf Apostel. Der Kalender umfasst zwölf Monate. Da die 13 als erste Zahl das Zwölfersystem überschreitet, prägte sie sich im deutschen Volksmund als „Dutzend des Teufels“ ein.

Statistisch gesehen passieren an diesem Tag nicht mehr Unfälle, aber in den vergangenen Jahren haben sich etwa fünfmal mehr Arbeitnehmer krank gemeldet, als an anderen Tagen. Aber Vorsicht: Aberglaube ist kein Krankschreibungsgrund und wer sich erwischen lässt, hat Pech gehabt.

Von Jan Tiemann