Peine

Es ist doch zum Haare raufen. Ich fürchte, dieser Seitenblick wird eine haarige Sache, denn um ein Haar wäre mir nichts eingefallen. Aber was soll’s, deswegen lasse ich mir keine grauen Haare wachsen. Meine Kollegin war übrigens bei ihrer Friseurin und hat sich die Haare schneiden lassen. Und ehrlich gesagt, kann ich kein Haar in der Suppe finden – sieht gut aus, keine Haarspalterei und ihr wurde auch kein Haar gekrümmt.

Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie an den Haaren herbeigezogen, aber an ihrer Friseurin kann ich wirklich ein gutes Haar lassen. Der Haarschnitt ist echt haarfein. Ihr Haarschnitt ist kurz, darum will ich mich hier jetzt auch kurzfassen und einen Schnitt machen, sonst wird das Ganze noch ein haarsträubender Haarausfall ...

Von Jan Tiemann