Vechelde

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in der Gemeinde Vechelde, sowohl bei der Bürgermeisterwahl, als auch bei der Wahl des Gemeinderates. Die Sozialdemokraten bleiben zwar knapp stärkste Kraft im Rat mit 13 Sitzen, verlieren aber die absolute Mehrheit (2016: 17 Sitze). Denn die CDU holte ordentlich auf und schaffte es auf 12 Sitze im Rat. Für den Listenkandidaten und neuen Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) wird ein CDU-Kandidat im Rat nachrücken. So können die Christdemokraten in Vechelde künftig mit 12 Sitzen und der Bürgermeisterstimme politisch agieren. Für die Grünen bleiben die Verältnisse stabil, sie können weiterhin vier Sitze für sich beanspruchen. Wie wird die Arbeit im Gemeinderat künftig gestaltet? 

Die Sitzverteilung im Vechelder Gemeinderat. Quelle: Screenshot Votemanager

„Wenn man es klassisch auf die Parteien beschränkt, ist es eine Pattsituation. Aber wir müssen uns Mehrheiten verschaffen, das sehe ich als Vorteil für den demokratischen Prozess“, sagt der neue Bürgermeister Tobias Grünert. Erklärtes Wahlziel der CDU sei gewesen, die absolute Mehrheit in Vechelde zu brechen, so der neue Bürgermeister, für dessen Mandat im Gemeinderat 3337 Wählerinnen und Wähler gestimmt hatten. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeit im Gemeinderat zukünftig einfacher wird, denn bislang war die absolute Mehrheit bei Entscheidungen schwierig zu knacken.“ Gespräche habe er mit bereits mit allen Parteien geführt.

Mandate im Vechelder Gemeinderat Der Gemeinderat Vechelde wird von folgenden Personen besetzt: SPD Olaf Marotz (2950 Stimmen), Nadine Muthmann ( 356), Stefan Wilke (301), Kristine Poser (279), Bärbel Kuschnik, (275), Benno Schünemann (244), Dennis Schünemann (242), Romec Manns (218), Hans-Jürgen Mintel (210), Jörg Hollstamm (202), Michael Cramer (141), Marion Messaritakis (133), Daniela Rust (111). CDU Tobias Grünert (3337), Enrico Jahn (433), Maik Wiedemann (423), Carsten Lauenstein (415), Uwe Flamm (338), Stefan Ring (291), Klaus Jurczyk (272), Jessica Polowinski (235), Julia-Antonie Brandes (145), Katrin Voßhagen (211), Roy Damian Böhm (118), Georg Raabe (95). Grüne Claudia Wilke (472), Karolina Damerau (140), Andreas Meyer (104), Martin Richter (102). FDP Thoma Schellhorn (276), Tobias Jäcker (111). FW-PB Torsten Langer (293)

Gemeinderatskandidat Olaf Marotz, der die Wahl zum Bürgermeister knapp verloren hatte, sicherte sich für sein Mandat 2950 Wählerstimmen. Seit zehn Jahren ist Marotz Mitglied im Vechelder Gemeinderat und im Ortsrat Vechelde/Vechelade. Sein Mandat für den Gemeinderat wird er wahrnehmen, „nun stehen mit allen politischen Parteien Gespräche an“, so Marotz, die Arbeit im Rat werde zukünftig eine spannende Angelegenheit. Zum Verlust von vier Sitzen der SPD sagt Marotz: „Dass wir Sitze einbüßen mussten, hatten wir erwartet“.

Wie sind die weiteren Sitze verteilt?

Ingesamt wurden 32 Sitze im Gemeinderat vergeben. Wie sind diese weiter verteilt? Zwei Sitze sicherte sich FDP, die bislang mit einem Sitz im Rat vertreten war. Erstmals mit dabei waren die Freien Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB), die von 2,99 Prozent der Wähler ihre Stimme bekommen haben – und nun mit einem Sitz im Rat vertreten sind. Einzelkandidat Heiko Spanier erhielt 0,70 Prozent der Wählerstimmen.

Die Wahl des Bürgermeisters gewann Tobias Grünert (CDU) mit einer Nasenlänge voraus. Er erhielt 50,26 Prozent der Stimmen. Sozialdemokrat Olaf Marotz hatte das Nachsehen. „Hätten 24 Menschen anders gewählt, hätte das anders ausgesehen“, kommentiert Marotz das Ergebnis. In der Gemeinde Vechelde lag die Wahlbeteiligung bei 63,94 Prozent, 9 388 Menschen haben abgestimmt.

Von Nina Schacht