Kreis Peine

Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Peine steigen weiter. Am Dienstag liegt die Inzidenz für die Fuhsestadt bei 602,9. Am Vortag lag der Wert noch bei 565,4.

Auch in Peines Nachbarkommunen ziehen die Inzidenzen deutlich an. In der Region Hannover liegt der Wert aktuell bei 903,6, in Braunschweig bei 752,7, der Landkreis Hildesheim verzeichnet eine Inzidenz von 685,0 und Wolfsburg 636,3. Nur der Landkreis Gifhorn liegt noch unter der 600er-Marke bei derzeit 549,0.

Deutlich gestiegen ist ebenso die landesweite Hospitalisierungsrate. Sie gibt Auskunft über die Belastung der Krankenhäuser durch die Corona-Pandemie. Sie gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in eine Klinik eingewiesen wurden. Für Niedersachsen liegt dieser Wert nun bei 6,9 (Vortag 6,6).

Auch die Intensivbettenbelegung in Niedersachsen durch Corona-Patienten ist gestiegen. 4,9 Prozent (4,7) der auf den Intensivstationen der Krankenhäuser zur Verfügung stehenden Betten sind demnach mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Im Klinikum Peine an der Virchowstraße wird aktuell ein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

Von der Redaktion