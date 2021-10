27 neue Corona-Fälle im Landkreis Peine

Peine

 Deutlicher Anstieg: 27 neue Corona-Fälle meldete der Landkreis Peine am Dienstagabend. Der Inzidenz-Wert, der täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt wird, lag auch am Abend noch nicht vor.

Mit den neu hinzugekommenen Fällen gibt es nun im Landkreis Peine insgesamt 6566 (+27) bestätigte Corona-Fälle. 257 (-1) Personen sind aktuell erkrankt. 294 Menschen befinden sich in Quarantäne. Es wurden 78 Abstriche entnommen.

Landesweit stieg der Wert der Corona-Inzidenz am Dienstag auf 62,4 (Vortag 61,3). Die Hospitalisierung wurde mit 2,6 (Vortag 2,4) angegeben. Sie zeigt die Neuaufnahme von Corona-Fällen in Krankenhäusern an. Des Weiteren sind 4,1Prozent (Vortag 4,0) der Intensivbetten mit Infizierten belegt.

Jeden Tag veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) die aktuellen Corona-Fallzahlen auf dem Covid-19-Dashboard. Am Dienstag lagen die täglichen Corona-Zahlen für den Landkreis Peine auch am Abend noch nicht vor. „Die Daten werden aktualisiert“, hieß es auf der Homepage.

