Peine

Deutlich gesunken ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine: Die Zahl liegt bei 143,2 (Vortag: 163,2) – es gibt also eine eindeutige Tendenz nach unten. Im Klinikum Peine werden laut dem Intensivregister des Robert Koch-Instituts derzeit vier Covid-19-Infizierte intensivmedizinisch betreut, einer von ihnen wird beatmet.

Das sind die Werte in Niedersachsen

Derzeit hat Salzgitter weiterhin den höchsten Inzidenzwert und liegt bei 219,6. Weitere zehn Gebiete liegen in Niedersachsen über der Inzidenz-Marke von 100. Neben Peine sind das Cloppenburg (155,8), Osnabrück (152,5), Vechta (128,1), Celle (117,7), die Region Hannover (116,1), Leer (113,6), die Wesermarsch (105,0), Holzminden (105,0) und die Grafschaft Bentheim (104,3).

Zum Vergleich: Die Inzidenz für ganz Niedersachsen liegt bei 81,0. Insgesamt wurden inzwischen 178 376 Infektionen nachgewiesen, das sind 1120 mehr als am Vortrag. 4646 Personen gelten als an oder mit dem Virus verstorben (+26). 160 596 ehemals Infizierte werden in der Statistik als wieder genesen aufgeführt. Das ist ein Plus von 839.

Über 70-Jährige erhalten Einladung zur Corona-Impfung

Unterdessen weist der Landkreis Peine daraufhin hin, dass über 70-Jährige in den nächsten Wochen zusammen mit der Einladung zur Corona-Schutzimpfung im Peiner Impfzentrum einen Anamnesebogen und eine Einwilligungserklärung erhalten. "Diese Unterlagen sind neben dem Anschreiben, dem Personalausweis und dem Impfausweis unbedingt ausgefüllt zum Impftermin mitzubringen", erklärt Katja Schröder, stellvertretende Kreissprecherin.

Telefonische Unterstützung beim Ausfüllen des Anamnesebogens

Eine telefonische Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare biete Anke Bode von der Altenhilfeplanung des Landkreises Peine montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer (05171) 401 91 06 an. Wichtig sei, die Unterlagen während des Gespräches bereitzuhalten. "Bei einem größeren Anrufaufkommen können der Name und die Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Der Rückruf erfolgt dann zeitnah", so Schröder.

Der Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung können auch auf der Internetseite des Landkreises Peine unter www.landkreis-peine.de/Informationen-zu-Coronaviren in der rechten Randspalte heruntergeladen werden.

Von Nina Schacht