Vier bewegende, anstrengende und belastende Einsatz-Tage: Neun ehrenamtliche Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes Peine haben bis Mittwoch im Hochwasser-Katastrophengebiet in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz geholfen. „Manches erzählte Schicksal lässt einen schaudern. Umso beeindruckender, dass sich die Menschen nicht unterkriegen lassen und trotz allem das Beste aus ihrer Situation machen. Aber manche Bilder und Geschichten werden wir wohl niemals wieder vergessen“, stellte Zugführerin Carolin Rössel fest.

Kopfverband für einen Bundeswehr-Soldaten

Die Peiner Ehrenamtlichen hatten einen Spezialauftrag vom Landesinnenministerium erteilt bekommen: Sie sollten sowohl Bewohnerinnen und Bewohnern als auch Helfenden betreuend zur Seite stehen und zum Beispiel bei den Aufräumarbeiten entstandene Blessuren versorgen oder Verbände bei Älteren wechseln, die sonst ein Pflegedienst besucht hätte. Unter anderem legten die Peiner Helfer einem Bundeswehr-Soldaten einen Verband an, dem eine Fensterscheibe auf den Kopf gestürzt war, berichtete DRK-Kreisbereitschaftsleiter Oliver Kretschmer.

Das Bild zeigt Teile einer zerstörten Schule in Ahrweiler. Quelle: DRK Peine

Auf ihren Streifen zu Fuß im Einsatzgebiet hatten die DRK-Helfer jedoch nicht nur ihren Sanitätsrucksack mit Verbandsmaterial geschultert, sondern auch einen sogenannten Betreuungsrucksack. In dem stecken zum Beispiel Plüschtiere, Kartenspiele oder Malbücher für Kinder. „Beschäftigen, Ablenken – Ziel ist es, in schweren Zeiten damit eine kleine Freude zu machen“, erläuterte Kretschmer. Für Einsätze bei Hochwasser-Katastrophen seien die Rücksäcke zwar eigentlich gar nicht konzipiert, sondern werden eher bei Verkehrsunfällen oder Staus verwendet – doch die kleinen Aufmunterungen wirkten auch in Ahrweiler.

Helfer sind speziell ausgebildet

Die entsandten Peiner Einsatzkräfte haben eine spezielle Ausbildung im Betreuungs- sowie Sanitätsdienst und verfügen zusätzlich über Grundlagen der Psychosozialen Notfallversorgung. „Diese Ausbildungen sind Bestandteil der Einsatzkräfte-Grundausbildung im Deutschen Roten Kreuz“, erläutert DRK-Kreisbereitschaftsleiter Kretschmer, der seinen Kollegen Respekt für einen körperlich und mental schweren Einsatz zollt.

Berge mit Schutt sammeln sich in Ahrweiler, sie müssen dringend entsorgt werden, um Platz zu schaffen. Quelle: DRK Peine

Es herrscht Seuchengefahr

Die Fenster der Schule im Erdgeschoss komplett herausgebrochen, vom Schwimmbad steht nur noch eine verbeulte Rutsche, Trümmer und Matsch auf den Straßen, zerstörte Häuser, aber auch Plakate mit einer „Danke“-Botschaft an Fenstern – die Peiner Einsatzkräfte bekamen Szenen zu sehen, die schwer vorstellbar sind. „Straßen, Brücken und für uns selbstverständliche Infrastruktur sind zerstört, das Telefon funktioniert nicht“, verdeutlicht Kretschmer. Seine Kolleginnen und Kollegen mussten ihre Kleidung im Anschluss an den Einsatz sicherheitshalber austauschen. Tierkadaver, Öl, Asbest, Darmbakterien – in den Flutgebieten herrscht Seuchengefahr.

An Häusern hängen „Danke“-Plakate von Bewohnern, die sich über die ehrenamtliche Hilfe aus ganz Deutschland freuen. Quelle: DRK Peine

Peiner Helfer freuen sich über Wertschätzung

Aber auch große Dankbarkeit – die hätten die Helfer mehrfach erfahren. „Ihr Einsatz wird, trotz der schlimmen Situation der Bewohner, durch viele Gespräche und Gesten wertgeschätzt“, unterstreicht DRK-Kreisbereitschaftsleiter Oliver Kretschmer. Die Peiner DRK-Kräfte wurden Mittwoch durch Helfer anderer Organisationen abgelöst. Das Deutsche Rote Kreuz geht jedoch davon aus, dass der Einsatz in Ahrweiler noch lange andauern wird.

Auch das Deutsche Rote Kreuz sammelt Spenden, damit den vom Hochwasser Betroffenen geholfen werden kann. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter www.drk.de/hochwasser.

Von Christian Meyer