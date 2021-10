Zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit: Marie Curies Leben eindrucksvoll nachgezeichnet

Peine

Was für eine Frau. Was für ein Leben. Was für ein Theaterabend! – In knapp zwei Stunden konnten die Zuschauer am Mittwochabend die Geschichte der Ausnahme-Wissenschaftlerin Marie Curie nacherleben. Grandios gespielt wurde sie mit ihrer Leidenschaft für den Beruf, ihrer Stärke im Aufbegehren gegen die Konventionen der Zeit um 1900, aber auch ihrer Zerbrechlichkeit von Anja Klawun.

Das Theaterstück setzt ein, als die bereits überaus erfolgreiche Curie sich in einer Klinik einer Augenoperation unterziehen will. Sie begegnet der jungen Krankenschwester Elise Allard (Amelie Heiler), die aus ihrer Bewunderung für die berühmte Patientin keinen Hehl macht, zunächst aber von dieser brüsk zurückgewiesen wird. Damit wird „Madame Curie“ ihrem Ruf gerecht: Ein einfacher Charakter ist sie ganz offenbar nicht.

Doch vermutlich sind es gerade ihre Eigensinnigkeit und ihr Starrsinn, die den außergewöhnlichen Lebensweg möglich machen. Wie dem auch sei: Nach und nach kommen sich die beiden Frauen näher, denn trotz den Altersunterschieds gibt es Gemeinsamkeiten: Elise träumt ihrerseits von einer Karriere als Wissenschaftlerin, sie möchte Medizin studieren. Curie bestätigt sie darin, das angestrebte Studium aufzunehmen.

Marie Curie Marie Curie war eine Physikerin und Chemikerin polnischer Herkunft, die in Frankreich lebte und wirkte. Sie wurde am 7. November 1867 als Maria Samomea Sklodowska in Warschau geboren und starb am 4. Jul 1934 bei Passy. Die untersuchte die 1896 von Henri Becquerel beobachtet Strahlung von Uranverbindungen und prägte für sie das Wort „radioaktiv“. Im Rahmen ihrer Forschungen, für die ihr 1903 ein anteiliger Nobelpreis für Physik und 1911 der Nobelpreis für Chemie zugesprochen wurde, entdeckte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre Curie die chemischen Elemente Polonium und Radium. Marie Curie ist die einzige Frau unter den vier Personen, denen bisher mehrfach ein Nobelpreis verliehen wurde, und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielt. Das ist besonders bemerkenswert auch deshalb, weil für Frauen in jener Zeit eine wissenschaftliche Karriere die absolute Ausnahme war.

In Rückblenden erfährt man dann in locker und nicht chronologisch aneinandergefügten Episoden in einem minimalistischem Bühnenbild, nahezu ohne Requisiten und dennoch in einer enormen Eindrücklichkeit, wie der Lebensweg von Curie verlaufen ist. Ob sie Elise aus ihrem Leben erzählt oder sich allein in ihrem Krankenbett erinnert, wird dabei nicht ganz klar. Schon als Schülerin fällt die kleine Maria wegen ihrer Begabung auf. Doch die Familie hat nicht viel Geld, und im damals zum Russischen Kaiserreich gehörenden Polen ist ihr als Frau ein Studium verwehrt. Trotz aller Widrigkeiten geht sie ihren Weg. In Pierre Curie (Johannes Schön) findet sie einen Seelenverwandten, sie werden privat und beruflich kongeniale Partner.

Marie leidet an der Strahlenkrankheit

Aber es läuft auch – oder gerade – in diesem außergewöhnlichen Leben nicht alles glatt. So stirbt Pierre 1906 bei einem Unfall, Maries späteres Verhältnis zum verheirateten Paul Langevin (Andreas Joachim Hertel) ist ein gesellschaftlicher Skandal, und die aus Unwissen noch ungeschützte jahrelange Arbeit mit radioaktivem Material fordert ihren Tribut: Marie leidet an der Strahlenkrankheit.

Eindringliches, szenisch dichtes Schauspiel

All das wird den Zuschauern in der Theaterlust-Inszenierung des biografischen Schauspiels „Marie Curie“ von Susanne Felicitas Wolf eindringlich und szenisch dicht nahegebracht. Alle sechs Akteure – Eva Wittenzellner und Reinhold Behling übernehmen jeweils gleich mehrere Neben- und Statistenrollen – befinden sich während des gesamten Stücks ununterbrochen auf der Bühne. Mehrere flache Plattformen schaffen optisch unterschiedliche Ebenen für die Handlung, raffinierte Lichteffekte unterstreichen diese Wirkung.

Wegen der Corona-Beschränkungen wurde ohne Pause durchgespielt. Für die durchweg Masken tragenden Zuschauer bedeutete das eine gewisse Anstrengung. Wie mag es erst für die Akteure auf der Bühne gewesen sein, die knapp zwei Stunden ununterbrochen eine enorme Präsenz zeigten. Für ihre großartige Leistung wurden sie vom Publikum in den etwa zur Hälfte besetzten Festsälen mit langanhaltenden Applaus belohnt.

Von Kerstin Wosnitza