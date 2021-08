Zweigstelle des Behindertenverbands kommt nach Peine

Peine

Eine eigenständige Zweigstelle des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland für Selbstbestimmung und Würde, kurz ABiD, im Landkreis Peine hat nun Birgit Reimers, AbiD-Vertreterin für Niedersachsen, bei der Tagung des Verbands in Bertingen gefordert. Dem folgte der Vorstand einstimmig, sodass nun im Landkreis Peine eine Zweigstelle installiert wird. Der genaue Ort steht noch nicht fest. Der Beschluss wurde beim Fest der Begegnungen in Stendal, ausgerichtet vom Allgemeinen Behindertenverband Stendal, gefeiert. mir

Von Mirja Polreich