Zweidorfer Holz: Polizei findet vier Männer in Lkw-Anhänger

Peine/Zweidorf

Erneut hat die Polizei vier junge Männer auf der Ladefläche eines Lkw gefunden. Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig entdeckten die Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren bereits am Samstagmorgen um 6.34 Uhr auf der Raststätte Zweidorfer Holz in einem rumänischen Lastwagen, berichtete Polizeisprecher Dirk Oppermann aus Braunschweig am Montag. Nach ihren eigenen Angaben stammen sie aus Afghanistan. Eine Woche zuvor wurden wie berichtet ebenfalls vier afghanische Jugendliche in dem Anhänger eines Lkw gefunden, der ebenfalls aus Rumänien stammt.

„Am Samstagmorgen rief ein rumänischer Lkw-Fahrer die Autobahnpolizei Braunschweig, da er Stimmen auf der Ladefläche seines Lkw gehört hatte“, schilderte Oppermann. Nach dem Öffnen der Ladefläche wurden die jungen Männer entdeckt. „Sie befanden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Landesaufnahmebehörde Braunschweig übergeben.“

Gegen den 44-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern eingeleitet. Wie und wo die Personen auf die Ladefläche des Lkw gelangt sind, sei bislang noch unklar, erklärte Oppermann. Auch die Herkunft der Personen konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, da alle vier nicht im Besitz von Ausweispapieren waren.

Bericht wir aktualisiert.

Von Jan Tiemann