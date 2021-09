Zwei Vorbilder: RTL dreht Beitrag über Flüchtlinge in Peines Feuerwehr

Peine

Sie wollen zur Hilfe eilen, wenn andere Menschen in Not sind: Ibrahim Ahmed (23) und Alpha Jalloh (24) lassen sich in Peines Feuerwehr zu Truppmännern ausbilden. „Integration mit Helm und Ehrenamt“, war der Artikel in der Peiner Allgemeinen Zeitung über die beiden Flüchtlinge im Oktober vergangenen Jahres überschrieben, auf den auch der Fernsehsender RTL aufmerksam wurde. Er drehte am Sonntag beim zweiten Teil der Truppmann-Ausbildung auf dem Peiner FTZ-Gelände und im Vöhrumer Dorfgemeinschaft einen Beitrag über die Feuerwehr-Azubis aus dem Sudan und Liberia.

Immer ganz nah dran: Kameramann Amadeus Sartorius fing ein, wie sich Ibrahim Ahmed und Alpha Jalloh bei der Truppmann-Ausbildung schlugen. Quelle: Christian Meyer

Beitrag fürs Regionalmagazin bei RTL Nord

Sie übten, wie man Lichtmasten im Einsatz sicher und effektiv aufstellt, bekamen erklärt, wie Stromaggregate, Trennschleifer oder Spreizer zu bedienen sind, erfuhren, dass die Feuerwehr im Ernstfall aus Sicherheitsgründen immer nur eigene Kabeltrommeln benutzt und durften zum Beispiel mit der Drehleiter 28 Meter in die Höhe fahren und über Peine blicken: Überall wo Ibrahim Ahmed und Alpha Jalloh bei der Ausbildung am Sonntag unterwegs waren, verfolgte sie der freie Journalist und Kameramann Amadeus Sartorius auf Schritt und Tritt mit der Kamera. Er sammelte bewegtes Material für einen rund dreiminütigen Regional-Beitrag bei RTL Nord. „Ich versuche, möglichst viel Handlung ins Bild zu bekommen und verfolge mit der Kamera, wie sich die beiden schlagen. Spannend wird es sicherlich, wenn sie Drehleiter fahren dürfen“, erzählte Sartorius.

Zuvor hatte er die beiden Protagonisten des RTL-Beitrags mit Mikrofonen verkabelt. „Ich bin ganz schön nervös“, verriet Ibrahim Ahmed. Doch er und Alpha Jalloh hatten gerne für die RTL-Anfrage zugesagt. Denn: „Wenn andere Flüchtlinge das sehen, vielleicht motiviert es sie, auch bei der Feuerwehr mitzumachen. Das würde ich mir wünschen“, sagte Alpha Jalloh.

Zur Ausbildung gehörte unter anderem der Einsatz von Stromaggregaten, die zum Beispiel für die Beleuchtung einer Einsatzstelle wichtig sind. Quelle: Christian Meyer

Arbeit in der Feuerwehr half sogar beim Deutschlernen

Der 24-Jährige zählt zum Team der Peiner Kernstadtwehr und freut sich, dass er so gut aufgenommen wurde. „Alle sind nett und immer hilfsbereit“, sagt er. Für sein Engagement in der Feuerwehr hatte er sich entschieden, nachdem er einen Werbespruch der Retter für Nachwuchs gesehen hatte. „Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich“ stand auf dem Großplakat. „Dann würde es wirklich nicht gut aussehen. Es kann schließlich jedem passieren, dass es mal brennt. Ich finde es gut, dass ich dann helfen kann“, sagte der Flüchtling aus dem Sudan.

Ibrahim Ahmed engagiert sich in der Stederdorfer Ortswehr. „Ich wohne ganz in der Nähe des Feuerwehrhauses. Schon als Kleinkind wollte ich gerne etwas machen, wo man Menschen retten kann, doch in meiner Heimat gab es dafür nicht so viele Möglichkeiten. In Deutschland dagegen schon“, stellte der gebürtige Sudanese fest. Die Arbeit in der Feuerwehr habe ihm von Anfang an Spaß gemacht. „Es ist nett, seine Kollegen zu treffen. Und bei mir hat es auch geholfen, noch besser Deutsch zu lernen“, sagte er.

Ein Gewinn für beide Seiten

Peines Feuerwehr-Sprecher Timm Wiesemann freut sich über das ehrenamtliche Engagement der beiden Flüchtlinge. „Für uns ist nicht entscheidend, woher jemand kommt und ob er einen Migrationshintergrund hat. Für uns ist wichtig, dass wir Menschen finden, die unsere Aufgabe erfüllen und helfen wollen, egal ob Mann oder Frau. Wir freuen uns einfach über Menschen, die den Weg zu uns finden“, betonte er. Die beiden Flüchtlinge würden sich prima schlagen.

Ihr Engagement ist ein Gewinn für beide Seiten. Denn: „Die Feuerwehr ist eine große Gemeinschaft, dadurch bekommt man Kontakte und kriegt einen sozialen Hintergrund“, stellte Wiesemann fest. Er ist gespannt, wie der Beitrag nach dem Schnitt der Bilder aussehen wird und ob sich vielleicht sogar weitere Flüchtlinge zu Feuerwehr-Mann oder Feuerwehr-Frau ausbilden lassen wollen.

Ein exakten Sendetermin für den Feuerwehr-Beitrag aus Peine gibt es noch nicht, vielleicht klappt es kurzfristig. Fest steht allerdings schon, wo er laufen soll: Im Regionalprogramm von RTL Nord, das montags bis freitags von 18 bis 18.30 Uhr gesendet wird und zudem in der Mediathek von TV Now abrufbar ist.

Von Christian Meyer