Peine

Fahrraddiebe unterwegs: Bislang unbekannte Täter haben zwei E-Bikes gestohlen. Wie der Polizeisprecher Malte Jansen berichtet, wurde am Donnerstag das E-Bike einer 30-jährigen Peinerin am Bahnhof gestohlen. Die Frau hatte ihr Rad am Morgen mit einem Fahrradschloss gesichert auf der Bahnhofsnordseite abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Mittag stellte sie den Diebstahl fest. Der Schaden beträgt nach Angaben von Jansen rund 1.200 Euro.

E-Bike der Marke „Prophete“ gestohlen

Ein E-Bike der Marke „Prophete“ eines 20-Jährigen ist bereits in der Nacht zu Mittwoch gestohlen worden. Das Rad sei mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer an der Worthstraße in Peine gesichert gewesen. In diesem Fall liegt der Sachschaden bei gut 1.000 Euro.