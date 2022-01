Zwei Ausnahmemusiker treten im Forum Peine auf

Peine

Für Liebhaber der klassischen Musik hat der Kulturring am Samstag, 22. Januar, einen Konzertabend mit dem Ausnahmecellisten László Fenyö und der erstklassigen Pianistin Julia Okruashvili im Forum Peine arrangiert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Der 1975 geborene ungarische Cellist László Fenyő zählt seit dem Gewinn des Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs 2004 in Kronberg zur Weltelite der Cellisten. Durch seine atemberaubende Technik und gefühlsstarke Ausdrucksfähigkeit werden seine Konzerte zu besonderen Erlebnissen, bei denen die Musik jedes Mal aufs Neue entdeckt werden kann.

Der Cellist László Fenyő. Quelle: Veranstalter

In den letzten Jahren konzertierte Fenyö auf vielen bedeutenden Podien und gastierte bei namhaften Orchestern wie dem Singapore Symphony Orchestra, dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt, und vielen anderen. Fenyö gibt weltweit Meisterkurse und lehrt seit April 2012 als Professor an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Das Konzert am Samstag spielt er auf einem Cello von Matteo Goffriller aus dem Jahre 1695.

Pianistin stammt aus Moskau

Die aus Moskau stammende Pianistin Julia Okruashvili ist eine Musikerin voller Lebendigkeit, Hingabe und Emotion. Gekonnt weiß sie die klanglichen Fähigkeiten ihres Instrumentes einzusetzen, jeder Ton durchleuchtet, der Tastendruck differenziert gestaltet, ihr Pedaleinsatz wohl abgewägt. Die Kammermusik ist für Okruashvili von Anfang an eine wichtige Inspirationsquelle. So verwundert es nicht, dass sie das kammermusikalische Musizieren zum Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens gemacht hat. Lebendige Phrasengestaltung, Flexibilität und eine sprechende Artikulation charakterisieren ihr Spiel.

Die Russin konzertierte in verschiedenen Formationen in den wichtigsten Musikzentren Europas und Deutschlands und ist auch bei den großen Festivals ein gern gesehener Gast. Die in ihrer internationalen Konzerttätigkeit gewonnene Erfahrung gibt sie als Lehrkraft an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln an aufstrebende Generationen weiter.

Tickets gibt es für 26 Euro im Servicebüro des Kulturrings, Forum Peine, Winkel 30. Unter der Rufnummer (0 51 71) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können auch vorab Karten gesichert werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von der Redaktion