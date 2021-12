Zuckerrüben-Erträge: Im Peiner Südkreis läuft’s besser als im Nordkreis

Stederdorf

Mäuse können ganz schon groß und hungrig sein – zumindest wenn es Rüben-Mäuse sind. Die beeindruckenden Landmaschinen „fressen“ sich mit ihren rotierenden Walzen derzeit im Landkreis Peine durch die Rüben-Haufen an den Feldrändern und beladen im Anschluss über ihre langen Förderband-Arme die Rüben-Laster. Die Zuckerrüben-Kampagne läuft auf Hochtouren – doch hinter einem langsamen Trecker mit Rüben-Fracht in Richtung Zuckerfabrik Clauen müssen die Peiner Autofahrer nur in ganz seltenen Fällen noch hinterhertuckern. Denn es gibt quasi eine eigene Spedition nur für Zuckerrüben.

Die Zuckerrüben sind diesmal weniger süß

In Meerdorf, Duttenstedt, Blumenhagen und Edemissen waren sie zuletzt, an diesem nasskalten Mittwoch fahren die fünf Laster der BetaTrans, einem Zusammenschluss von rund 300 Landwirten, im ständigen Wechsel ein Feld zwischen Stederdorf und Wendesse an. Es dauert keine fünf Minuten, dann hat die Rüben-Maus den nächsten Lkw-Hänger befüllt und es geht ab Richtung Nordzucker-Werk nach Clauen. Der Rüben-Berg sieht gewaltig aus. „600 Tonnen werden das etwa sein, dafür brauchen wir so viereinhalb bis fünf Stunden“, sagt Ulrich Langenhoff. Wenn einer ein Experte in Sachen Zuckerrüben ist, dann er.

Über ein Förderband belädt die Rüben-Maus die Ladefläche der Laster mit den Zuckerrüben. Das dauert keine fünf Minuten, dann ist der Hänger voll. Quelle: Christian Meyer

Der Landwirt vom Gut Schierke bei Hämelerwald baut nämlich nicht nur Zuckerrüben selber an, er ist auch Geschäftsführer der Abfuhrgemeinschaft sowie einer Rodegemeinschaft und zudem Vorstandsmitglied im regionalen Zuckerrübenanbauer-Verband. Die Zuckerrüben betrachtet er mit geschultem Blick: „Gut gerodet, gut geköpft, die Größe sieht auch ansprechend aus“, sagt er zu den Stederdorfer Exemplaren. Wenn die Landwirte nur auf die Erntemenge schauen, könnten sie vor allem im Peiner Südkreis fast zufrieden sein. „Nach dem kalten Frühjahr hätten wir nicht gedacht, dass die Ernte überhaupt noch durchschnittlich wird. Der Rübenertrag ist sogar erstaunlich hoch“, sagt Langenhoff. Doch es gibt einen Haken: Die Zuckerrüben in diesem Jahr sind weniger süß.

Peines Rüben versüßen vor allem Limonaden

„Uns fehlen in 2021 einfach die Sonnenstunden für hohe Zuckergehalte, denn der Sommer war kühl und feucht. Der Zuckergehalt liegt in diesem Jahr in Niedersachsen nur bei 17,5 Prozent. Üblicherweise erwarten wir rund 18 Prozent Zuckergehalt“, erklärt Christina Heidkamp-Heineke vom Zuckerrüben-Anbauer-Verband Niedersachsen-Mitte. In guten Jahren sei der Wert schon über 20 gestiegen. Auf den sandigen Böden im Peiner Nordkreis fiel die Ernte laut Langenhoff sogar eher unterdurchschnittlich aus.

Und doch gibt es gute Nachrichten: Trotz weniger Zuckergehalt können die Landwirte mit leicht höheren Preisen für ihre Rüben rechnen. Das liegt zum Beispiel am Weltmarkt-Preis für Zucker, der steigt, weil es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Zudem zahlt sich aus, dass die Industrie offenbar nachhaltig erzeugten Rübenzucker gegenüber Rohrzucker bevorzugt. Der aus Peiner Zuckerrüben gewonnene Zucker hat übrigens vor allem einen Abnehmer: „Der Zucker ist in einer Qualität, dass er direkt zum Coca-Cola-Werk nach Hildesheim geht“, erläutert Langenhoff. Peines Rüben versüßen Limonaden.

Klimawandel macht der Zuckerrübe weniger zu schaffen

Verladen und dann nach Clauen transportiert werden die Rüben im Landkreis Peine noch bis Mitte/Ende Januar. „Früher war bis Weihnachten bereits alles vorbei, das hat sich geändert“, weiß Christina Heidkamp-Heineke. Bis zu 300 000 Tonnen Zuckerrüben wird allein die auch für den Kreis Peine zuständige Abfuhrgemeinschaft zum Nordzucker-Werk nach Clauen liefern. Damit die Rüben-Mieten an den Feldrändern winterfest sind, werden sie mit atmungsaktivem Vlies abgedeckt. „Das wirkt wie eine Goretex-Jacke, hält die Rüben trocken und sorgt trotzdem für eine gute Durchlüftung“, verdeutlicht die Verbandsmitarbeiterin.

Dass Zuckerrüben aufgrund des Klimawandels vielleicht künftig ohnehin weniger „frieren“ müssen, kommt ihnen sogar entgegen. Die Zuckerrübe wird unter den Feldfrüchten in Deutschland zu den Gewinnern des Klimawandels gerechnet. „Für sie ist es gut, wenn es früher warm wird und sie kommt am besten mit Wassermangel klar“, erläutert Ulrich Langenhoff.

Von Christian Meyer