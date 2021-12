Peine

Ein schreckliches Gewaltverbrechen in Peine wird am Mittwoch, 8. Dezember, an 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ nachgestellt. Es geht um den tödlichen Überfall auf eine 83-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Bodenstedtstraße am 9. Februar. Für die blutige Tat werden jetzt auch im TV Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Täter geben können. Regelmäßig schauen Millionen Menschen die Sendung.

Polizisten haben nach der Bluttat die Peiner Bodenstedtstraße abgesperrt.. Quelle: Ralf Büchler

Polizeisprecher Matthias Pintak bestätigt die Ausstrahlung in der Fernsehsendung, die von Rudi Cerne moderiert wird. Niels Rasmussen von der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel wird in der Sendung sein und den bisher ungelösten Fall schildern. Was ist passiert? Nach derzeitigen Erkenntnissen haben zwei Männer am 9. Februar um 16.25 Uhr an der Tür der Wohnung in der Peiner Innenstadt geklingelt und nach dem Öffnen der Tür brutal auf das Paar eingeschlagen. Als der 87-jährige Mann ahnungslos die Tür öffnete, griffen die Täter sofort den Senior an. Mit schweren Verletzungen ging der völlig überrumpelte Mann zu Boden.

Angreifer prügelten Frau (83) zu Tode

Die beiden Angreifer attackierten dann auch die Frau (83) und prügelten sie zu Tode. Unklar ist, ob dies mit einem Gegenstand oder mit den Fäusten geschah. Die Seniorin starb später an ihren massiven Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Ihr Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Daraus konnte er kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Blick in die Peiner Bodenstedtstraße: In einem Haus wurde ein älteres Paar brutal überfallen, die Frau starb. Quelle: Thomas Kröger

Bisher ist das Motiv der Bluttat noch unklar. Seltsam ist dabei jedoch, dass der Überfall am helllichten Tag stattgefunden hat, und die Flucht wegen des vielen Schnees sowie der vereisten Straßen extrem schwierig war. Dazu sagt Polizeisprecher Matthias Pintak: „Ja, eigentlich versuchen die Täter immer, sehr schnell und unerkannt vom Tatort wegzukommen. Das war hier nicht so leicht.“

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ Seit 1967 unterstützt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Verbrechensbekämpfung, indem sie reale Straftaten präsentiert und dabei auf die Mithilfe der Öffentlichkeit setzt. In der Hoffnung sachdienliche Hinweise zu erhalten, werden den Zuschauern in jeder Folge „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ungeklärte Kriminalfälle vorgestellt. In der unregelmäßig erscheinenden Sondersendung „Aktenzeichen XY... gelöst“ werden aufgeklärte Fälle präsentiert.Jedes Verbrechen wird dabei von den zuständigen Behörden detailliert vorgestellt und in nachgestellten Szenen rekonstruiert. Pro Sendung werden drei bis sechs (un)gelöste Kriminalfälle in kurzen Filmen von rund zehn Minuten Länge präsentiert. Moderator ist Rudi Cerne. Die Zuschauer können Hinweise per E-Mail oder Telefon mitteilen. Die Hotline zu den Kommissaren, die an den Sendungen teilnehmen, ist am jeweiligen Sendetag zwischen 20.15 Uhr und 1.30 Uhr freigeschaltet. Eine Meldung direkt bei der zuständigen Polizeidienststelle ist ebenfalls über Anrufe möglich. Die jeweiligen Telefonnummern werden während der Sendung am Ende eines Beitrags eingeblendet. Die E-Mail-Adresse für Hinweise lautet xy@zdf.de und das Studio-Telefon (0 89) 95 01 95 (am Sendetag von 20.15 bis 1.30 Uhr erreichbar).

Die Ermittler sprechen von einem „Raub mit Todesfolge“. Und die Tathandlung eines Raubs ist laut Strafgesetzbuch erfüllt, „wer eine fremde bewegliche Sache mittels Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben wegnimmt“. Im Klartext: Es wurde wohl etwas im Haus gestohlen.

Viele Peiner sind erschüttert

Viele Peiner sind erschüttert, das Ehepaar ist nicht zuletzt aufgrund ihrer einstigen beruflichen gemeinsamen Tätigkeit stadtbekannt. Die 83-Jährige trieb selbst im hohen Alter noch regelmäßig Sport im Fitness-Studio und erstaunte mit ihrem Fleiß die Jüngeren. „Sie war eine so herzliche Frau, ich mochte ihr verschmitztes Lächeln“, sagt eine Sportfreundin. Elegant, stilvoll, auch mal hohe Schuhe – wer die 83-Jährige durch Peine spazieren sah, konnte kaum glauben, wie alt sie war.

Pintak hofft, dass die TV-Ausstrahlung am 8. Dezember hilft und es Zeugen gibt, die etwas über den Hintergrund der Tat wissen oder Verdächtiges rund um die Peiner Bodenstedtstraße gesehen haben. „Eventuell sind Flüchtige aufgefallen. Es kann aber auch ein auffälliges Auto sein, das vorbeigefahren ist oder eine andere Kleinigkeit, die vielleicht jemanden stutzig gemacht hat. Wir bitten dringend um Hinweise von Zeugen auch unter der Polizeinummer (0 53 41) 1 89 70.“

Von Thomas Kröger