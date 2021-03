Stederdorf

Eine Seniorin hat gerade ihre Einkäufe im Auto verstaut, als sie von einem Unbekannten auf dem Parkplatz von Kaufland an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf in ein Gespräch verwickelt wurde. Ein zweiter Täter stahl unterdessen der 74-Jährigen die Handtasche aus dem Auto. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend um 19.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Die Geschädigte nahm während des Gesprächs wahr, wie die Tür ihres Pkw geschlossen wurde. Die Täter flüchteten anschließend in einem silbernen Pkw in Richtung Autobahn 2.

Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen können sich unter (0 51 71) 99 90 bei der Polizei in Peine melden. Die Beamten leiteteb ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein.

Von der Redaktion