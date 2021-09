Die Beschwerden über unangeleinte Vierbeiner am Eixer See haben stark zugenommen. Eine 72-Jährige aus Stederdorf stürzte jüngst und brach sich die Schulter, nachdem ein Hund sie angesprungen hatte.

Zeitweises Hundeverbot am Eixer See? Die Wito überlegt

