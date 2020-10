„Zeit für Gefühle“: Peiner Sänger Louis Pawellek veröffentlicht erste CD

Peine/Langenhagen

Erst 22 Jahre ist Louis Pawellek alt, aber er weiß ganz genau, was er möchte: als Schlagersänger die Herzen seiner Fans erobern und bestenfalls sogar eine ähnliche Berühmtheit erlangen wie seine großen Vorbilder, die „Amigos“. Mit ihnen ist er seit bereits sechs Jahren befreundet und steht im Austausch. Mittlerweile hat der Sänger sogar Auftritte im umliegenden Ausland – doch seine Wurzeln liegen in Peine.

Der junge Sänger wurde in der Fuhsestadt geboren

Der junge, bodenständige Mann wurde in der Fuhsestadt geboren und ist hier einige Jahre bei seinen Großeltern aufgewachsen, bevor er in eine Kinder- und Jugendeinrichtung wechselte. Mittlerweile hat er eine Ausbildung zum Erzieher absolviert und lebt und arbeitet in Langenhagen bei Hannover. Doch er kommt gern nach Peine, um Besonderheiten seiner Heimatstadt zu entdecken. An den Wochenenden tritt er – zurzeit sofern möglich – bei unterschiedlichen Veranstaltungen auf. Auf einige TV-Auftritte kann er ebenfalls zurückblicken: 2019 war Pawellek bei „Immer wieder Sonntags“ mehrfach zu sehen. Ein großer Wunsch des 22-Jährigen ist es, in seiner Heimatstadt Peine aufzutreten.

Liedtexte beschreiben Berg- und Talfahrt der Gefühle

Nun hat er seine erste CD „Zeit für Gefühle“ herausgebracht. In den authentisch wirkenden Liedtexten, die seinen Worten nach „eine Berg- und Talfahrt der Gefühle“ beschreiben, besingt er die Sonnen- und Schattenseiten der Liebe, aber auch über laue Sommernächte, die Sehnsucht erzeugen.

„Es war schon immer mein Traum, eine CD herauszubringen. In den letzten beiden Jahren, also seit ich öffentlich auftrete, arbeite ich daran. Jetzt ist es endlich soweit“, freut sich der Sänger. Die CD, die Ende Juni herausgekommen ist, habe bereits die Top 20 der deutschen Verkaufscharts und in mehreren bedeutenden Schlagerhitparaden obere Plätze erreicht, berichtet er. Die Songs seien zum Teil nachdenklich, aber auch „aus dem Leben gegriffen“ und zum Teil selbst getextet. Über 150 Texte habe er inzwischen selbst geschrieben, so Pawellek. So auch den ersten Titel auf der CD „Sänger der Herzen“. „Darin besinge ich ein Dankeschön an meine treuen und liebevollen Fans, wie sie mich unterstützen und sogar zu vielen Auftritten hinterher reisen und sich eng vernetzt haben“, verrät er. Zusätzlich zur CD soll übrigens noch in diesem Jahr ein weiterer Song veröffentlicht werden.

Den Titel „Sänger der Herzen“, wie Pawellek auch bezeichnet wird, geht auf sein Erscheinungsbild zurück, vermutet er. „Ich bin von Anfang an mit Hemd, Sakko, Jeans und schicken Schuhen aufgetreten, so wurde ich wohl als ,Lieblingsenkel' oder ,Lieblingsschwiegersohn' gesehen, zumal ich auch gerade am Anfang nur von der Liebe gesungen habe. Daraufhin hat mich ein Fan mal so bezeichnet und dabei ist es geblieben“, erklärt er.

Schon als Kind vom Schlagerfieber gepackt

Zur Musik ist Pawellek durch seinen Großvater Peter Maiwald gekommen. Dieser hat ihm als Kind die CD „Stars der Volksmusik“ geschenkt, auf der auch die „Amigos“ (unter anderem „Im Herzen jung“, „Sommerträume“) vertreten waren. Seitdem hat ihn das Schlagerfieber gepackt, die CD hat ihn zum Singen und Texten animiert. Die Balance zwischen Arbeit und Musik gelingt dem jungen Mann gut: „Die Musik an den Wochenenden ist ein guter Ausgleich für die Arbeitswoche“, betont er und nennt noch weitere Ziele: den Führerschein machen, für den bisher die Zeit gefehlt hat und noch mindestens eine weitere CD veröffentlichen.

