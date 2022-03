XXL-Bauprojekt: Wann starten die Abrissarbeiten auf dem Peiner Härke-Areal?

Peine

Mega-Bauprojekt im Eiltempo in Peine: Wohl schon in etwas mehr als einem Jahr könnten die Bauarbeiten nach PAZ-Informationen auf dem Härke-Gelände mitten in der City starten. Denn der Bauleitplan soll im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, heißt es in der Ratsvorlage. Für Bauanträge und Abrissarbeiten sind zunächst etwa 14 Millionen Euro kalkuliert.

Investor des gesamten Großprojekts in der Peiner Innenstadt ist nach PAZ-Informationen die Bremer Unternehmensgruppe Convivo, die auch 40 Einheiten für betreutes Wohnen in Broistedt betreibt. In der Fuhsestadt sind in einem siebengeschossigen Neubau im Norden des Areals verschiedene Seniorenwohnungen, Seniorenresidenzen und Wohngemeinschaften geplant. Außerdem ein Gesundheitszentrum und Läden. Auch Stadthäuser sollen auf dem Gelände der Härke-Brauerei entstehen – und ein Hotel mit einer „Skybar“ auf dem Dach im „Brauereiturm“. Ebenfalls in Planung ist eine Kita. Ob diese in städtischer Trägerschaft betrieben wird, sei von den Rahmenbedingungen abhängig, die erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt würden, wie die Stadt mitteilt.

Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) betont die Bedeutung des Projekts: „Das Härke-Areal mit seinem stadtbildprägenden Solitär und seiner exponierten Lage mitten im Zentrum der Peiner Innenstadt wird nach der Entwicklung dieses neuen Stadtquartiers mit einer erfrischenden Nutzungsmischung dazu beitragen, die Attraktivität unseres Mittelzentrums weiter zu steigern.“

Trotz Umgestaltung: In Peine wird weiterhin Bier gebraut

Die Änderungen auf dem Härke-Gelände sind elementar. Doch eines bleibt: Auf dem Areal wird weiter Bier gebraut. „Auch Brauerei-Besichtigungen sind weiterhin auf dem Gelände geplant“, wie Ulrich Meiser, Unternehmenssprecher der Einbeck-Brauerei, zu der auch Härke gehört, bestätigt. Wie es schmeckt, wenn aus Malz, Hopfen, Wasser und Hefe ein Härke-Bier entsteht, konnten Besucher bislang im Braustübchen erleben – und auch das soll bei der Umgestaltung erhalten bleiben“, so Meiser. Voraussichtlich wird das Braustübchen aber an einer anderen Stelle als bisher auf dem Gelände stehen.

Der Entwurf zum Brauereiquartier. Quelle: Michelmann Architekt GmbH, 25.11.2021)

Denkmalschutz: Aus dem Brauereiturm wird ein Hotel

Das Härke-Gelände ist für die Fuhsestadt ein Wahrzeichen – und steht unter besonderem Schutz. Da sich auf dem Areal denkmalgeschützte Gebäude befinden, wird die Umgestaltung eine Herausforderung. Abstimmungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zur Gestaltung der Gebäude sind vorgesehen. Nach außen hin bleiben die denkmalgeschützten Gebäude weitgehend unverändert.

Dr. Ralf Holländer. Quelle: Kreisheimatbund Peine

Besondere Berücksichtigung bei dem Bauvorhaben gilt beispielsweise dem hohen Turm und dem Tor der Brauerei, die der bekannte Peiner Architekt Anton van Norden entworfen und gebaut hat. „Turm und Tor sind sehr prominent“, sagt Ralf Holländer, Vorsitzender des Kreisheimatbundes Peine und Beauftragter für Bau- und Kunstdenkmalpflege. Bei der Planung müsste berücksichtigt werden, dass diese Gebäude nicht in einer Art beeinträchtigt würden, dass das Denkmal an sich gefährdet werde.

Oft seien Kompromisse notwendig, so auch bei der geplanten Hotelnutzung, denn das Gebäude mit „burgartigem Charakter“ wurde für den Brauprozess gebaut. „Tageslicht spielte dabei keine Rolle“, so Holländer. Anzahl, Größe und Material der Fenster seien nun in der Planung bei der Umnutzung zu berücksichtigen. Veränderungen müssten so gestaltet werden, dass sie als neuzeitliche und nachträgliche Veränderungen am Gebäude als solche zu erkennen sind.

Gutachten sollen Geruchsbelästigung prüfen

Das Grundstück inmitten der Innenstadt soll über die Straße „Am Werderpark“ erschlossen werden. Dazu soll eine Umgestaltung der Werderstraße nach einer Idee des städtebaulichen Wettbewerbs aus dem Jahr 2012 für den Schützenplatz/Werdepark geprüft werden. „Dadurch könnte auf einem Teilstück der Kfz-Verkehr aus der Parkanlage herausgehalten werden“, so die Stadt.

Im Zuge des Bebauungsplanes soll ein Verkehrsgutachten, ein schalltechnisches Gutachten und ein Geruchsgutachten erstellt werden. Die Stadt erläutert den Hintergrund: „Es sollen sich auf dem Härke-Areal vielfältige Nutzungen kompakt mischen. Da unter anderem auch die Braumanufaktur weiterhin produzieren wird, bedarf es für das B-Planverfahren eines Nachweises, dass sich keine unzumutbaren Gerüche für die benachbarten Wohnungen und andere Nutzer ergeben.“

Nachhaltiges Bauen in der Innenstadt

Bei der Umgestaltung des Härke-Geländes handele es sich um eine Revitalisierung einer bereits genutzten und nahezu vollständig versiegelten Fläche, dadurch entstünden durch die Planung keine nachhaltigen negativen Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt, heißt es in der Ratsvorlage. „Bei den Neu- und Umbaumaßnahmen ist durch eine nachhaltige Bauweise und ein zeitgemäßes energetisches Konzept eine Verbesserung für den Gebäudebestand zu erwarten“.

Ulrich Meiser.. Quelle: Archiv

Wie genau die energetischen Maßnahmen aussehen – dazu konnte der Einbeck-Unternehmenssprecher Ulrich Meiser noch keine Angaben machen. Zwei Brauerei-Gelände der Einbecker Brauhaus AG wurden bereits mit Investoren umgestaltet. Eines davon in Kassel, ein weiteres Areal vor etwa 23 Jahren in Göttingen – dort kommt Erdwärme zum Einsatz.

Von Nina Schacht