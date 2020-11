Wünsch’ Dir was: Sternschnuppenregen am Peiner Nachthimmel

Peine

Ein Blick in den Himmel könnte sich in der Nacht zu Mittwoch auch im Peiner Land lohnen: Mit etwas Glück sind bei klarer Sicht die Sternschnuppenschwärme der Leoniden zu bewundern. Das Spektakel ist stets Mitte November zu beobachten. Das Besondere an den Leoniden: sie sind mit bis zu 70 Kilometer pro Sekunde die schnellsten bekannten Sternschnuppen.

Das Phänomen beobachten werden in Peine natürlich auch die Mitglieder des Astro-Stammtisches – wegen Corona allerdings nicht gemeinsam in der Sternwarte am Ratse, sondern jeder für sich von zu Hause oder von einem dunklen Ort in der Feldmark des Kreises Peine aus, sagt Sprecher Wolfgang Meirich. Sternschnuppen seien Paradeobjekte, die man ohne optische Hilfsmittel, nur mit dem bloßem Auge, beobachten könne.

Sternschnuppen sind leicht zu fotografieren

„Dafür benötigt man kein Teleskop. Auch das fotografieren der Sternschnuppen ist problemlos möglich“, so der Experte. Dafür müsse man seine Kamera mit Weitwinkelobjektiv bei größtmöglicher Blende (ISO 800 Lichtempfindlichkeit, 30 Sekunden Belichtungszeit) auf einem Stativ zum Sternbild des Löwen ausrichten und am besten mit Fernauslöser knipsen.

Wolfgang Meirich. Quelle: Isabell Massel

„Dann braucht man nur noch hoffen, dass eine helle Sternschnuppe durch die Kamera eingefangen werden kann“, so Meirich. Allein das Erlebnis unter dem Sternenhimmel zu sitzen, zu schauen was sich oben alles bewegt und leuchtet entspanne ungemein. Und natürlich ganz wichtig: „Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Aber nicht verraten was, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung“, sagt Meirich mit einem Schmunzeln.

Astro-Stammtisch leidet unter Pandemie

Unglücklich ist er allerdings mit der Situation, in der sich der Astro-Stammtisch wie viele andere Gruppen oder Vereine in der Corona-Pandemie befindet. So mussten die beiden geplanten Astronomie-Volkshochschulkurse abgesagt werden, genauso wie die Treffen in der Sternwarte am Ratsgymnasium. Aktuell kommunizieren die Stammtischmitglieder, von denen die meisten knapp 20 Jahre dabei sind, per Mail und Videochat.

Zur Info: Sternschnuppen sind kleine Staub- und Weltraummüllstücke, die hell leuchten, wenn sie mit der Erdatmosphäre in Kontakt kommen und dann verdunsten. Die Stücke stammen oft von Kometen, die die Sonne umkreisen. Die Leoniden stammen auch von einem Kometen, dem Tempel-Tuttle. Die Leoniden sind seit Jahrhunderten bekannt und gehören zu den größten jährlichen Meteoritenschauern. In den letzten Jahren scheinen die Leoniden schwächer zu werden.

Ob der Himmel über Peine in der Nacht klar genug sein wird, um das Himmelsspektakel zu verfolgen, ist unklar. Der wahrscheinlichste Sichtungszeitpunkt liegt zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen.

Von Michael Lieb