Woltorf

Er dürfte einer von wenigen 22-Jährigen sein, die aus dem Stegreif vier, fünf Hits von Schlagerstar Andrea Berg aufzählen können. „Ballermann- und Schlagerhits – da bin ich ziemlich fit drin. Ich mag halt Schlager und ich bin sogar überzeugt davon, dass in jedem von uns ein kleiner Schlagerfan steckt“, sagt Maurice Haase. Der Woltorfer summt jedoch nicht nur vorm Radio mit, er singt auch seine eigenen Partylieder – mit ersten Erfolgen. Eine Eventagentur wirbt mit dem Woltorfer als „Sonnyboy des Dance-Partyschlagers“.

Von „Heißer Sand“ bis „Ich will wieder mal feiern gehn“: Acht Songs von Maurice Haase sind beim Internet-Musikanbieter Spotify gelistet. Und alle haben eins gemeinsam: Der Refrain hat eingängigen Ohrwurm-Charakter, das gehört zum Partyschlager-Einmaleins. „Jeder muss nach kurzer Zeit mitsingen können, auch wenn er den Titel zum ersten Mal hört. Das ist ein Geheimnis dieser Musik“, sagt Maurice Haase.

Ein Partysänger muss vor allem ein Entertainer sein

Doch wie bitteschön wird man Partysänger? „Das hat sich Stück für Stück entwickelt“, erklärt der Woltorfer, der nie in einem Chor oder einer Band sang. Doch 2013 im Familienurlaub auf Mallorca habe er in der berühmten Freiluft-Disco „Bierkönig“ einen Auftritt von Peter Wackel gesehen, der seine Party-Hymne „Scheiß drauf, ( Mallorca ist nur einmal im Jahr)“ performte. „Die Stimmung hat mich so beeindruckt, dass ich dachte: Da hätte ich auch Bock drauf!“

So richtig in Fahrt kam die Sache aber erst, als er während seiner Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb nebenberuflich als Moderator für das Palmenstrand-Radio jobbte. Denn dort lernte er einen Produzenten kennen, der mit ihm im Tonstudio den Song „Ich will mal wieder feiern gehn“ aufnahm. Das Ergebnis hat ihn bestärkt, die Sache voranzutreiben, obwohl Maurice Haase selbstkritisch gesteht: „Ich bin sicherlich nicht der beste Sänger. Doch das erwarten die Leute von einem Partysänger auch nicht, sie kommen vor allem, weil ich Stimmung mache“, sagt er.

„Ein Partysänger muss das Publikum auch unterhalten“: Maurice Haase trat schon vor 8000 Besuchern auf. Quelle: privat

Auftritt-Debüt ausgerechnet im berühmten Bierkönig

Chor drunter, Effekte drauf, Töne korrigieren – Produzenten können Tonstudio-Aufnahmen mit technischen Tricks schönheitsoperieren. „Doch“, betont Maurice Haase, „ein Mischpult ist auch kein Klärwerk“. Ganz untalentiert kann der Woltorfer also nicht sein. Das bestätigte ihm übrigens auch schon das härteste Publikum der Welt – die Party-Urlauber von Mallorca. Ausgerechnet seinen allerersten Auftritt legte der Woltorfer in der berühmten Freiluft-Disco „Bierkönig“ bei einem Newcomer-Contest hin. Das Publikum klatschte, sang und feierte mit. Das hat Maurice Haase auch schon ganz anders gesehen. „Wenn es den Leuten nicht gefällt, fliegen auch mal Kümmerling-Flaschen, Mettbrötchen, Bierkrüge oder Eiswürfel. Davon bin ich verschont geblieben“, stellt er schmunzelnd fest.

Seine härteste Kritikerin aber ist seine Mutter. Wenn ihr etwas missfällt, streicht es Maurice Haase auch mal aus seinen Texten. „Auf geht’s an die Playa, kommt holt die Eimer ran. Wir machen heute Party mit Bass am Ballermann. Fünf Tage ohne Nächte – was für ’ne geile Zeit“, singt der Woltorfer zum Beispiel in seinem prominentesten Hit „Fetter Bass“. Fast 230 000 Mal wurde der bei Spotify schon aufgerufen, das Youtube-Video dazu kommentierten die Nutzer mit viel Lob: „Megafett“ oder „Kann man soooo mal machen“ heißt es dort.

Hauptberuflich arbeitet er als Fahrlehrer

Ehemalige Mitschüler aus der Berufsschule belächelten ihn anfangs, „inzwischen ist es bei einigen aber auch in positives Erstaunen umgeschlagen“, stellt Maurice Haase erfreut fest. Denn auf Oktoberfesten, Mallorca-Partys, Stadtfesten oder im Biergarten „Bierbrunnen“ in Cala Ratjada sang der 22-Jährige schon vor bis zu 8000 Besuchern. Auch auf Mallorca-CD-Samplern landeten seine Titel. Doch ausgerechnet als er einen Fuß in der Tür der Partyschlager-Welt hatte, kam Corona. Im Januar hatte der einstige Schüler der Bodenstedt/Wilhelmschule seinen letzten Auftritt. Deshalb ist er froh, dass er hauptberuflich (noch) nicht singt. Maurice Haase wird demnächst als Fahrlehrer in Bad Arolsen bei Paderborn arbeiten. Vielleicht legt er bei der Überlandfahrt dann ja auch seinen aktuellsten Hit ein: „Heißer Sand“.

Jetzt hofft er, dass die Corona-Krise schnell vorübergeht und er weiterhin an seinem Traum arbeiten kann. Das Ziel heißt: „Gut gebucht sein, mit guten Songs gute Laune verbreiten und vielleicht mal einen Hit landen.“

Von Christian Meyer