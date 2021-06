Woltorf

Ein Dorfwappen sorgt für Ärger. Der Grund: Die Freiwillige Feuerwehr in Woltorf hatte es auf ihren Plakaten abgedruckt, mit denen sie Mitglieder für die Arbeit bei der Feuerwehr rekrutieren möchten. Doch der Abdruck des Woltorfer Dorfwappens war nicht genehmigt. „Ein unbeabsichtigter Fehler“, hatte der Woltorfer Ortsbrandmeister Phillip Feuer eingeräumt und hängte die Plakate ab. Was sagen die Feuerwehren aus Stadt und Kreis zu dem Vorfall? Und wie schwer ist es für die Helfer Nachwuchs zu bekommen?

Das sagt der Stadtbrandmeister

Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik betont: „Auch wir müssen uns an Recht und Gesetz halten“. Die Verwendung des Ortswappens müsse vorher genehmigt werden. Benutze die Peiner Feuerwehr das Stadtwappen – etwa auf Jacken – so sei das nicht für kommerzielle Zwecke gedacht und koste auch keine Gebühr. Aber das müsse die Stadt eben vorher prüfen. „Ich denke, dass sich aber in diesem Fall auch im Nachhinein eine Genehmigung ausstellen lässt“, so der Stadtbrandmeister.

600 Kameraden sind in der Stadt Peine bei der Feuerwehr aktiv, „aber auch wir kämpfen natürlich um Nachwuchs“, sagt der Stadtbrandmeister und betont, dass der Brandschutz dennoch gewährleistet ist. „Aber sicherlich können wir immer ein paar mehr Leute gebrauchen.“ Das Programm „Quereinsteiger“ motiviere Menschen im Dorf, sei aber eine von mehreren Aktionen der Feuerwehren.

Ilseder Gemeindebrandmeister: „Das ist ein kleinkariertes Verhalten der Stadt“

Carsten Schmidt, Ilseder Gemeindebrandmeister, findet den Vorfall „verwunderlich“: „Die Stadt soll froh sein, dass es Menschen gibt, die sich in der Feuerwehr engagieren. Wer hätte sich an der Verwendung des Wappens gestört? Niemand, außer der Stadt Peine.“ Das sei ein kleinkariertes Verhalten. Bei den Feuerwehren gebe es teilweise einen Mitgliederschwund, die Feuerwehren müssten deshalb aktiv werben.

Vechelde: Nicht jeder kennt jede Vorschrift

Der Vechelder Ortsbrandmeister Michael Hanne erklärt: „Die Sache ist schon ein bisschen komisch und auch schwer nachzuvollziehen.“ Es seien Ehrenamtliche in der Feuerwehr tätig, die wahrscheinlich nicht jede Vorschrift kennen. „Wir müssen ja für den Einsatzfall schon so viele Vorschriften wissen“, sagt der Ortsbrandmeister. Und, dass die Feuerwehr Personal rekrutieren möchte, kann er nachvollziehen. „Wir machen uns schon Sorgen, dass wir wegen Corona auch Mitglieder verlieren“, sagt er. Um Menschen für die Feuerwehr zu begeistern, werde die Kinder- und Jugendarbeit in den Blickpunkt genommen – auch wenn manche in der Jugendfeuerwehr wieder zu anderen Vereinen wechselten. „Mein Ziel war es, 100 Leute für die Einsatzabteilung zu bekommen. Im Moment haben wir 70“ sagt Hanne. Positiv sei aber, dass in Vechelde-Wahle viele Neubürger zuziehen, von denen auch manche den Weg in die Feuerwehr fänden.

Bildercollage: Die Werbeplakate wurden an Privatgrundstücken aufgehängt, Sind mittlerweile aber von der Feuerwehr entfernt worden. Quelle: Privat

Feuerwehr Edemissen: Ein eigenes Wappen für die Feuerwehr

„Mitgliederwerbung ist wichtig“, sagt Eileen Selle, Pressesprecherin der Edemisser Feuerwehren, denn derzeit bestehe eine Lücke bei den Kameraden im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Zum Abdruck des Woltorfer Dorfwappens sagt sie: „Es wäre toll, wenn die Feuerwehren unterstützt würden, damit so etwas nicht passiert, etwa über eine aktive Information der Kommune an die Feuerwehr zur Aufklärung über die Richtlinien.“ Nun sei das Kind aber schon in den Brunnen gefallen, „da wäre es wünschenswert, dass eine gemeinschaftliche Lösung gefunden wird, ohne dass die Plakate abgehängt werden müssen.“ Für die Zukunft hat die Pressesprecherin einen Vorschlag: ein eigenes Wappen für die Woltorfer Feuerwehr. Das verstärke zudem die Identifizierung der Kameraden mit ihrer Wehr.

Wie geht es weiter?

Das sagt die Stadt: Sobald der angekündigte Antrag vorliege, werde die Nutzung des Wappens der Ortschaft Woltorf durch die Ortswehr Woltorf entsprechend der gestellten Richtlinien kostenfrei genehmigt, ergänzt Stadtsprecherin Petra Neumann.

Von Nina Schacht