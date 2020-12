Woltorf

Strenge Hygienevorschriften ermöglichten den Bewohnern des Altenheims in Woltorf einen ganz besonderen Nikolausnachmittag. Das Musikerduo Sara Köckemann-Decho und Lars Bernsmann war mit Gitarre und Saxofon im Rahmen der Aktion „Musik gegen die Einsamkeit“ zu Gast. Die größeren Abstände störten dabei nicht.

Musiker singen gemeinsam mit Senioren Weihnachtslieder

Im stimmungsvoll geschmückten Saal der Senioreneinrichtung hörten 22 Bewohner des Wohnbereichs „Tanne“ Weihnachtslieder aus aller Welt. Liebevoll umsorgt von den Pflegekräften erlebten die Rentner ihren besonderen Kaffeenachmittag und freuten sich, dass „endlich mal wieder etwas los ist“. Textsicher sangen sie viele der Lieder mit. Ob „Oh Tannenbaum“, „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Alle Jahre wieder“ – das Musikerduo traf mit der Mischung aus alten und neuen Weihnachtsliedern offensichtlich genau den Geschmack des Publikums.

Adventskonzert im Woltorfer Altenheim: v. l. Sara Köckemann-Decho und Lars Bernsmann erfreuten die Bewohner mit Weihnachtsliedern. Quelle: grit storz

„Ist es ihnen lieber, wenn wir vorher sagen was wir spielen?“, wollte Gitaristin Köckemann-Decho von den Zuhörern wissen. „Nein wir raten lieber“, waren sich die Konzertbesucher einig. So sangen sie bei funkelnden Lichtern und leuchtenden roten Sternen nicht nur „Morgen Kinder wird’s was geben“, „Oh du Fröhliche“ und „Kommet ihr Hirten“, sondern auch das vom Duo als „Klassiker unterm Tannenbaum“ bezeichnete „Stille Nacht“.

Heimbewohner applaudieren begeistert

Abgerundet hatten die Musiker, die öfter mal ihre Instrumente wechselten, das einstündige Programm mit Tangostücken unter anderem von Astor Piazolla. So spielte Köckemann-Decho nicht nur wunderbar Gitarre, sondern holte auch ihr Saxofon hervor und begleitete Bernsmann, der seinerseits die Gitarre erklingen ließ. Die Heimbewohner applaudierten immer wieder und waren ob der Vielseitigkeit der beiden ganz begeistert.

Konzert mit strengen Hygienevorschriften

Strenge Hygienevorschriften des Hauses machten dieses Konzert möglich. „Wir freuen uns, dass wir unseren Bewohnern diesen Adventsnachmittag anbieten können. Es ist ganz wichtig für sie, mal wieder ein bisschen Abwechslung zu haben“, erklärte Pflegekraft Annette Bredow und ihr Kollege nickte zustimmend. Obwohl alle in großen Abständen sassen, kam doch an diesem 2. Advent ein heimeliges Gemeinschaftsgefühl auf. Die Konzertstunde war für die Zuhörer viel zu schnell vorbei. Mit viel Beifall verabschiedeten sie die beiden Musiker und wünschten sich, dass „sie bald mal wieder kämen“.

