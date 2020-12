Woltorf

Unbekannte Täter haben versucht, im Zeitraum von Freitag, 11. Dezember, gegen 18.30 Uhr und Sonntag, 13. Dezember, gegen 15 Uhr ein Fenster zum Wohnhaus an der Danziger Straße in Woltorf aufzuhebeln. Nachdem sie scheiterten, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Bei ihrem Versuch einzubrechen, verursachten sie Schäden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Salzgitter telefonisch unter (0 53 41) 1 89 70 zu melden.

Von der Redaktion