Ortsheimatpfleger Fritz Staats kennt sich in der Geschichte von Woltorf aus wie kaum ein anderer. Um die Erinnerung lebendig zu halten und Gegenstände und vor allem Zeitdokumente zu bewahren, hat er 2007 den Heimatverein Woltorf mit gegründet und bisher als Vorsitzender geführt. Nun schied er im Alter von 80 Jahren als Vorsitzender aus. Als Anerkennung für seine Arbeit für den Verein wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Das war knapp: Am 23. Oktober – also kurz vor den neuerlichen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie – hat der Woltorfer Heimatverein seine diesjährige Jahreshauptversammlung nachgeholt. Sie war eigentlich für das Frühjahr geplant, musste aber verlegt werden. Trotz der Pandemie war sie erfreulich gut besucht. Es gab eine wichtige Veränderung: Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der Vorsitzende gewechselt. Staats hat sich nicht zur Wiederwahl gestellt, sein Amtsnachfolger ist der bisherige zweite Schriftführer Dr. Maik Lehmberg.

Vereinsgründung war letztlich eine „Schnapsidee“

Staats weiß launig von der Vereinsgründung zu erzählen: „Die Idee dazu existierte schon länger, doch den eigentlichen Beschluss haben wir 2006 in einer gemütlichen Runde bei Bier und guter Laune gefasst. Dann brauchten wir ja eine Satzung und eine offizielle Gründungsversammlung, so dass der Verein schließlich 2007 aus der Taufe gehoben wurde.“ Zufrieden blickt der nun ehemalige Vorsitzende auf das bisher Erreichte zurück. Schon im zweiten Jahr hatte der Verein 125 Mitglieder. Leider sei diese Zahl inzwischen aber rückläufig. „Es ist sehr schwer, jüngere Menschen zur aktiven Mitarbeit zu motivieren“, sagt der Landwirt, der sich sehr für die Geschichte seines Heimatortes interessiert und gut darin auskennt.

In der Amtszeit von Staats ist viel geschehen

Lobende Worte fand der neue Vorsitzende für seinen Vorgänger „In seiner Amtszeit ist viel geschehen: Es wurden zahlreiche Exponate gesammelt und aufbereitet, die inzwischen in Räumlichkeiten auf dem Hof Böker im Ort ausgestellt sind. Außerdem wurde in der Grundschule Woltorf ein Archiv eingerichtet. Hinzu kommen kleine Fahrten und Aktivitäten wie das sehr erfolgreiche Kartoffelfest im Jahr 2018“, berichtet Lehmberg über die Verdienste von Staats, der mit einer Überraschung besonders geehrt wurde: Er wurde vom neuen Vorstand zum Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins ernannt und bekam eine entsprechende Urkunde und ein Präsent.

Staats freut sich sehr, wenn er Anfragen von außerhalb bekommt. So hätten sich einmal mutmaßliche Nachfahren von Pastor Heinrich Julius Justinus Stegmann gemeldet, der im 19. Jahrhundert in Woltorf gewirkt hat und nach dem eine Straße benannt ist. Der Geistliche hat sich mit dem „Stegmann-Register“ unsterblich gemacht, in dem er auf der Grundlage alter Kirchenbücher die alten Woltorfer Höfe aufgelistet hat, die es zum Teil heute noch gibt.

2021 sollen alle Archivalien und Ausstellungsstücke erfasst werden

Lehmberg stellte die für das kommende Vereinsjahr geplante Erfassung aller archivierten Dokumente, Fotos und anderer Unterlagen und Ausstellungsstücke in einer Datenbank vor. „Außerdem wollen wir Tagesfahrt zur Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn nachholen, die schon für dieses Jahr geplant, war aber wegen der Pandemie leider ausfallen musste“, sagt er.

Die zweite Schatzmeisterin Reinhild Heineke trat nicht mehr zur Wahl an, ihr Amt übernimmt Jens Keutel. Neue zweite Schriftführerin ist Regina Klooß.

