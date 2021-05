Woltorf

Ein Gartenhaus an der Straße Peine Am Böckelsmeerfeld in Woltorf ist Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter seien im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes in das Gartenhaus eingedrungen, teilte Polizeisprecherin Pia Sauer am Montag mit. Ob etwas gestohlen wurde, war noch nicht bekannt. Es entstand bisher ein Schaden in Höhe von etwa 460 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Von Jan Tiemann