Wolkige Silvesternacht und Glätte-Gefahr auf Peines Straßen

Peiner, die in der Silvesternacht mit einem Glas Sekt vor der Haustür anstoßen wollen, können das vermutlich auch an der frischen Luft im Trockenen tun. „Es gibt zwar viele Wolken am Nachthimmel, aber es bleibt in Peine überwiegend trocken“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Allerdings sollten sich die Peiner warm anziehen. Es wird frisch zum Jahreswechsel, für die Silvesternacht prognostiziert Wetter-Experte Jung Temperaturen um den Gefrierpunkt bei 0 bis 1 Grad. Die Sonne werden die Peiner auch bei ihrem Neujahrsspaziergang wohl nicht sehen. Immerhin: Es fällt trotz vieler Wolken vermutlich kein Regen, die Temperaturen liegen tagsüber um die vier Grad.

Meteorologe sagt Minusgrade für Peine voraus

Den Eiskratzer sollten Peines Autofahrer allerdings beim Start ins neue Jahr nicht vergessen! Der Januar startet im Landkreis nämlich frostig, vor allem in den Morgenstunden kann es gebietsweise glatt auf Peines Straßen werden. Bereits am Dienstag hatten Peiner festgestellt, dass es auf der Fußgängerbrücke am Peiner Bahnhof rutschig war. Der Samstag legt morgens zwar noch sonnig los, doch die Temperaturen fallen bereits tagsüber auf zwei Grad. In der Nacht zum Sonntag sinkt das Thermometer laut Meteorologe Jung in Peine sogar auf minus vier Grad. „Und die Temperaturen bleiben zunächst auf gleichem Niveau, es gibt leichten Frost“, sagt der Wetter-Experte voraus. Winterwetter in Peine!

Kleine Schnee-Chance in Peine am Sonntag

Am Sonntag sieht es sogar für Schnee im Flachland laut Jung „gar nicht mal so übel aus“. „Insgesamt wird es so ein bis zwei Grad kälter sein als bisher, und daher kann es auch mal für Schnee bis ganz runter reichen. Da zieht aus Süden ein Schneetief heran, und das könnte dann Schneefälle bringen. Das Tief beziehungsweise der Schneefall zieht einmal vom Süden des Landes in den Norden der Landes. Ganz im Norden ist es aber mit 3 bis 4 Grad noch recht mild. Dort könnte es auch Schneeregen oder Regen sein. Im Rest des Landes sind Schneeflocken bis ganz runter drin, und ab 200 Meter sind auch weiße Landschaften nicht ausgeschlossen“, erläutert er.

Milder Dezember, aber Rekordkälte in Sibirien

Übrigens: Der nun endende Dezember war erneut ein sehr milder Wintermonat. „Insgesamt lag die Mitteltemperatur rund 2,3 Grad über dem langjährigen Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990“, vergleicht Jung. Allerdings sei der Dezember 2020 immerhin etwas weniger warm gewesen als seine beiden Vorgänger.

Über die „Winter-Wärme“ in Peine würden sich die Menschen in Sibirien dagegen derzeit vermutlich freuen. „In Oimjakon wurden Dienstag minus 57 Grad gemessen, die Kälte wird dort derzeit immer strenger. In Novosibirsk wurden Dienstagmorgen minus 41 Grad gemessen. Die Stadt liegt sehr weit westlich in Sibirien und ist normal nie so kalt. Das war ein Rekordtiefstwert für diese Stadt und Region“, verrät der Experte.

