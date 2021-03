Telgte

Offenbar ist auch im Bereich Telgte ein Wolf unterwegs: Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr soll ein Tier am alten Bahndamm in Höhe des Schützenheims unterwegs gewesen sein und den Fuhsering überquert haben. Der Beobachter möchte aber namentlich nicht genannt werden. Den Wolf habe er in einem Abstand von etwa 15 bis 20 Metern aus dem Auto gesehen, wie er mitteilt. Am vergangenen Freitag war ein Wolf in Hohenhameln gesichtet worden, möglicherweise waren auch mehrere Jungtiere unterwegs.

Wolfsberater Lüder Richter hat von der Sichtung aus Telgte keine Kenntnis. Er rät generell, solche Beobachtungen dem sogenannten Wolfsmonitoring mitzuteilen, damit ein möglichst umfassender Überblick über Wolfsvorkommen und -bewegungen in der Region gewonnen werden kann.

Auftrag kommt von der Landesregierung

Das Wolfsmonitoring wird in Niedersachsen im Auftrag der Landesregierung durchgeführt. Die Landesjägerschaft arbeitet dabei mit den ehrenamtlichen Wolfsberatern wie Lüder Richter zusammen. Ziel ist ein effizientes Management, damit ein möglichst konfliktarmes Miteinander von Menschen und Wildtier möglich ist. Dafür wiederum bedarf es einer guten Datengrundlage, die durch das Monitoring erstellt wird. Seit 2011 wird in Niedersachsen die Rückkehr des Wolfs wissenschaftlich dokumentiert. Dargestellt werden soll möglichst vollständig und realitätsnah die dargestellt werden, wie viele Wölfe es gibt und wo sie sich verbreiten.

Meldungen sind ganz einfach online möglich

Das Wolfsmonitoring in Niedersachsen wird in erster Linie passiv durchgeführt, die Meldung von Wolfshinweisen erfolgt durch die ehrenamtlichen Wolfsberater, Jäger oder andere Naturnutzer. Auf der Homepage www.wolfsmonitoring.com können Sichtungen unter dem Menüpunkt „Neue Meldung“ mitgeteilt werden. Man kann sich sowohl als Nutzer eintragen als auch anonym als Gast seine Angaben machen. „Wer das nicht kann oder nicht möchte, kann sich auch gern bei mir melden und seine Beobachtung mitteilen. Ich gebe sie dann weiter. Wichtig sind genaue Angaben zum Ort und zum Zeitpunkt der Sichtung“, sagt Richter. Er ist unter der Telefonnummer (01 51) 17 12 37 21 oder per Mail an luederrichter.jagd@t-online.de zu erreichen.

Von Kerstin Wosnitza