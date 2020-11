Wohnung brennt in Stederdorf: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Stederdorf

„Feuer mit Menschenleben in Gefahr“: Mit dem Stichwort ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um 16.05 Uhr zu einem Großeinsatz in Stederdorf gerufen worden. Ein Zimmer einer Erdgeschosswohnung brannte völlig aus, verletzt wurde zum Glück niemand.

Mit einem Großaufgebot rückten Kräfte der Peiner Kernstadtwehr sowie der Ortswehren Stederdorf, Essinghausen, Woltorf und Duttenstedt zum Einsatzort an der Edemissener Straße an. „Als wir eintrafen, sahen wir bereits die Flammen aus dem Fenster schlagen“, schildert der erste Einsatzleiter Jörg Hahn. Eines der Zimmer im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses sei aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht daheim.

Anzeige

Vierköpfige Familie rettete sich selbst ins Freie

Ein Nachbar habe den Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert, sagt Hahn. In der Wohnung im ersten Obergeschoss befand sich zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, eine Familie mit zwei Kindern. Alle vier Personen seien von allein rechtzeitig ins Freie gekommen, so Hahn. Allerdings sei die Mutter mit Verdacht auf eine Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Zur Galerie Rund zwei Stunden waren die Kameraden mit dem Brand an der Edemissener Straße beschäftigt. Auch Tiere mussten aus einer Wohnung gerettet werden.

Gerettete Tiere werden vorübergehend im Ökogarten untergebracht

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Arbeiten nach dem Löschen zogen sich jedoch hin: Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Zu diesem gehörte auch die Rettung mehrerer Tiere, die sich in der Wohnung im Obergeschoss befanden. Etliche Terrarien und einen Käfig brachten die Feuerwehrleute nach draußen. Gerettet wurden eine Schlange – ein Python –, eine Vogelspinne, eine Gespensterschrecke sowie ein nicht ganz so exotischer Hamster. „Alle Tiere sind wohlauf, sie werden vorübergehend im Ökogarten in Vöhrum untergebracht“, sagt Hahn.

Das Gebäude habe durch das Feuer erhebliche Schäden davongetragen, erklärt der erste Einsatzleiter. In Mitleidenschaft gezogen wurde zum Beispiel die Holzdecke. Betreten werden dürfe das Gebäude aus Sicherheitsgründen vorerst nicht. Die Brandursache soll nun ermittelt werden. Neben den Feuerwehren waren die Polizei sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Von Dennis Nobbe