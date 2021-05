Wohnhaus und Geschäft: Einbrecher schlagen in Peine zu

Peine

In ein Einfamilienhaus an der Straße Damm in Peine sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Angaben der Polizei bislang nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Keinen Erfolg hatten Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Dienstagnachmittag bei einem Geschäft an der Peiner Echternstraße: Hier wollten die Täter die Tür eines Geschäfts aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich auf etwa 150 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Von der Redaktion