Peine

Zur Woche der Diakonie lädt der Kirchenkreis zu einer Lesung und einem Gottesdienst ein. Am Montag, 6. September, beginnt um 20 Uhr die szenische Lesung mit dem Titel „Seestern in Südtirol“. Einen Gottesdienst zum Thema „Mitgestalten“ mit der Propstei Vechelde und dem Verein „Kunst im Peiner“ wird am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr veranstaltet. 

Unter dem Titel „Seestern in Südtirol“ erzählt die Organisation Lampedusa gemeinsam mit dem, Theater in der List eine wahre Geschichte über einen 14-jährigen Jungen, der aus seinem Heimatland geflüchtet ist. Der Eintritt zur Lesung in der Friedenskirche, Gunzelinstraße 29a ist frei. Der Kirchenkreis bittet um Spenden für die Arbeit mit psychisch belasteten Geflüchteten. Um Anmeldung unter (05171) 58490 wird gebeten. Eine kurzfristige Teilnahme ist auch möglich.

Der Gottesdienst findet auf dem Hof der Braumanufaktur Härke statt. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, an einem Stand der Braumanufaktur Getränke zu kaufen. Der Woltorfer Landkrug bietet zudem Bratwurst sowie eine vegetarische Alternative an. Der Posaunenchor des Kirchenkreises und die Trommelgruppe der Propstei begleiten den Gottesdienst.

Für beide Veranstaltungen der Diakoniewoche gelten die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen.

Von der Redaktion