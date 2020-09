Kreis Peine

Viele heimische Unternehmen im Kreis Peine sind durch die monatelange Coronakrise gebeutelt, viele Einnahmen fallen weg. Wird es eine Pleitewelle geben? Was muss sich dringend im Landkreis ändern? Darüber sprachen wir mit Armin Obermeier (36) von der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito). Er kennt die Ängste und Hoffnungen der Firmen.

Herr Obermeier, wie ernst ist die Lage im Landkreis Peine wegen Corona? Müssen viele Unternehmen wegen der Krise schließen?

Anzeige

Ja, die Lage ist unverändert ernst, aber nicht aussichtslos. Gut ist, dass Unternehmen, die aufgrund der Coronakrise überschuldet, aber noch zahlungsfähig sind, länger von der Pflicht zu einem Insolvenzantrag befreit bleiben sollen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, bleibt demnach bis Jahresende ausgesetzt. Derzeit gilt die Ausnahmeregelung nur bis Ende September. Der Bundestag muss der Verlängerung aber noch zustimmen. Diese Regelung war im März eingeführt worden, um eine Vielzahl von Insolvenzen zu verhindern. Normalerweise muss ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrundes gestellt werden. Das verschafft auch den Peiner Firmen Luft, sonst hätte es im Oktober eine Pleitewelle geben können.

Weitere PAZ+ Artikel

Sie stehen ja als Wirtschaftsförderer im engen Kontakt mit den heimischen Geschäftsführern. Was sind aktuell die größten Probleme?

Viele Unternehmen haben weiter große Schwierigkeiten, ihre Förderanträge genehmigt zu bekommen. Da warten einige bereits seit März auf finanzielle Hilfe – vergeblich. Da versuchen wir als Wito natürlich zu unterstützen, sowohl beim Ausfüllen als auch beim Einfordern des Geldes. Leider ist es auch für uns extrem schwierig, die niedersächsische NBank zu erreichen und über konkrete Förderanträge aus Peine zu sprechen. Aber da bleiben wir hartnäckig, denn ausbleibende Zahlungen sind existenzbedrohend. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass in Niedersachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern sehr hart geprüft wird. Das ist ja eigentlich gut, führt aber dazu, dass die niedersächsische Förderquote im Bundesvergleich unterdurchschnittlich ist. Wir liegen da auf dem letzten Platz.

Wie hoch ist bisher die Fördersumme im Kreis Peine, die an Firmen ausgezahlt wurde?

Bisher wurden 1740 Förderanträge genehmigt und 10,9 Millionen Euro an die Unternehmen ausgezahlt. Bei der alten Landesförderung (bis 49 Beschäftige) waren es 2,2 Millionen und bei der neuen Landesförderung (bis elf Angestellte) 1,6 Millionen Euro. Dazu kommt die Bundesförderung (bis zehn Mitarbeiter), die Bewilligungssumme liegt hier bei 7,1 Millionen Euro.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell?

Auch da gibt es einen Wildwuchs, der schwer zu durchschauen ist. Ein Beispiel: Der Bund hat im Juni einen Kfw-Kredit mit einer Höchstfördersumme von 500 000 Euro für Firmen bis 50 Mitarbeiter ausgerufen. Erst im August gab es dann die Info, dass es in Niedersachsen einen Landeszuschuss bis zu 800 000 Euro gibt. Das Problem ist, dass viele natürlich schon im Juni den Kredit in Anspruch genommen haben, den man innerhalb von zehn Jahren komplett wieder zurückzahlen muss. Außerdem werden die Kredite bei der maximalen Fördersumme gleich angerechnet wie ein Zuschuss. Da wäre der nicht zurück zu zahlende Zuschuss natürlich viel besser gewesen, von dem war aber damals noch nichts bekannt. Da fehlt es leider an Abstimmung zwischen Bund und Ländern.

In welchen Bereichen ist die Lage wegen Corona besonders kritisch?

Natürlich in der Gastronomie, weil ja alle Feste und Familienfeiern ausfallen. Da gibt es große finanzielle Löcher. Aber auch im Einzelhandel, denn die Klagen nehmen zu, dass die Solidarität schwindet. Am Anfang der Pandemie sind viele Peiner ganz bewusst in die heimischen Geschäfte gegangen, um dort einzukaufen. Auch die Gutscheinaktion der Kaufmannsgilde und der Stadt war super. Doch jetzt nimmt wieder die Bequemlichkeit zu, und es wird viel im Internet bestellt. Letztlich ist es so: Der Kunde entscheidet mit seinem Einkaufsverhalten, ob es weiterhin viele Läden vor Ort gibt. Das sollte jeder bedenken.

Ein geplanter zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag in Peine wurde durch die Gewerkschaft Verdi gestoppt. War das die richtige Entscheidung?

Nein, Verdi will auf diese Weise zwar die Mitarbeiter in den Geschäften schützen. Aber was nutzt das, wenn die Arbeitnehmer durch die Krise möglicherweise ihren Job verlieren? Dann hat man nichts gewonnen. Die Kaufmannsgilde wollte durch den verkaufsoffenen Sonntag in der Coronazeit zusätzliche Einnahmen in die Kassen spülen. Die Chance ist vertan.

Was kann der Kreis Peine durch die Coronakrise lernen?

Im Lockdown und auch danach haben viele Menschen zusammengearbeitet, gemeinsam Dinge angestoßen und sich gegenseitig geholfen. Als festgestellt wurde, dass Schutzkleidung und Desinfektionsmittel fehlten, haben Firmen und Freiwillige entweder Masken produziert oder genäht. Das zeigt doch: Wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, finden wir auch zusammen einen Weg. Wir sollten uns viel öfter die Fragen stellen: Wo wollen wir gemeinsam hin? Wie soll der Landkreis in zehn Jahren aussehen? Welche Zwischenschritte können wir gemeinsam vereinbaren? Wer hat das Fachwissen vor Ort und kann uns unterstützen? Ich wünsche mir mehr Zusammenarbeit und -spiel.

Welche Vorteile hat die Fuhsestadt?

Wir liegen günstig zwischen den Zentren Hannover und Braunschweig direkt an der Autobahn. Das ist ein großer Standortvorteil, den wir noch besser nutzen müssen. Und hier kennt jeder jeden – Wirtschaft, Politik und Kultur sind bestens vernetzt. Hier hat man als Unternehmer ein Gesicht und ist nicht nur eine Nummer wie in den Großstädten. Außerdem gibt es gute Kitas, Schulen und Bäder. Das ist attraktiv für junge Familien. Diese Karte müssen wir stärker ausspielen, um neue Firmen und somit auch neue Bürger zu gewinnen. Das Stichwort lautet Standortmarketing.

Wie kann die Wito dabei helfen?

Wir bieten Hilfe für die etwa 4500 Unternehmen im Peiner Landkreis in der Coronakrise. Wir unterstützen zum Beispiel beim Ausfüllen der Förderanträge und stellen den Kontakt zu örtlichen Banken, zur NBank, zur Arbeitsagentur und zum Jobcenter des Landkreises her. Auffällig ist auch, dass es aktuell viele Gründeranfragen gibt. Viele Peiner wollen selbstständig vor allem in den Bereichen Maschinenbau und Gastronomie Fuß fassen. Auch da stehen wir beratend zur Seite. Weitere Infos gibt es telefonisch unter (01 51) 11 45 39 07 werktags von 9 bis 15 Uhr und per E-Mail an beratung@wito-gmbh.de.

Lesen Sie auch: Schlechte Prognose: Experten rechnen mit Pleitewelle in Peine

Von Thomas Kröger