Wird der Neubau der Peiner Hertha-Peters-Brücke doch noch gestrichen?

Wer sich für einen Hund aus dem Peiner Tierheim entscheidet, muss künftig ein Jahr lang keine Hundesteuer an die Stadt Peine zahlen. 96 Euro kostet sie ansonsten für den ersten Hund. Der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion ging im Finanzausschuss einstimmig durch.

Etwas weniger zahlen müssen Anwohner normaler Straßen künftig für die 14-tägige Straßenreinigung. Die Gebühr sinkt ab dem 1. Januar um 30 Cent auf 2,38 Euro je Meter. Teurer wird es dagegen in der Fußgängerzone: Hier steigt die Gebühr um 7,67 Euro auf 61,29 Euro je Meter für fünf Reinigungen pro Woche. „Hier ist viel händische Arbeit erforderlich, weil die Kehrmaschine nicht durchkommt“, erläuterte Stadtrat Christian Axmann. Weniger Reinigungen in der Fußgängerzone zu absolvieren, hält die Stadt für kontraproduktiv. „Dann hätten wir ein Bild, das einer Fußgängerzone nicht angemessen ist“, mahnte Axmann. Um 95 Cent auf 9,93 Euro pro Meter steigt die Gebühr für zwei Reinigungen pro Woche in verkehrsberuhigten Zonen.

Zwischen vier und sieben Prozent steigen die Kosten für die verschiedenen Gräber in den Friedhofsgebühren.

Für Verwaltungsdienstleistungen wie zum Beispiel Akteneinsicht und Auskünfte ergeben sich höhere Kosten, weil der Stundensatz von 28 auf 30 Euro angepasst wurde.