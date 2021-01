Wipshausen

Die Wipshäuser Pfadfinder lassen sich von Corona nicht unterkriegen: Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden auch in diesem Jahr Weihnachtsbäume eingesammelt. Und es hat sich gelohnt: 460 ausgediente Tannen, Fichten und Co. lagen an den Straßenrändern bereit. Für das Abholen und Entsorgen können sich die Pfadfinder über Spenden in Höhe von 619,60 Euro freuen.

„Das Geld wird auf unsere Bitte hin an den Bäumen angebunden. Leider passiert es jedes Jahr, dass einiges davon gestohlen wird. Das ist sehr ärgerlich, zumal wir es nicht für uns sammeln, sondern für einen guten Zweck. In diesem Jahr soll es dem Kinderpalliativwerk Löwenherz zur Verfügung gestellt werden, das auch in unserer Umgebung wirkt“, sagt Tim Lohmann, der als Vorsitzender der Pfadfinder die Planung nun Leitung der Weihnachtsbaum-Aktion übernommen hat. Dazu gehörte in diesem Jahr auch die Erstellung eines genehmigungsfähigen Corona-Konzeptes.

Wegen der Auflagen konnten diesmal keine Kinder mitmachen

„Wegen der strikten Corona-Auflagen konnten in diesem Jahr leider keine Kinder eingebunden werden. Das ist sehr schade, denn durch sie war die Veranstaltung sonst immer sehr munter und bunt“, sagt Lohmann. Das Sammeln der Bäume haben ausschließlich ältere Jugendliche und Erwachsene übernommen. Auch das sonst übliche gemütliche gemeinsame Essen im Anschluss konnte nicht stattfinden. „Aber bestimmt können wir das im nächsten Jahr wieder in gewohnter Form durchführen“, hofft der Vorsitzende.

Treckerfahrer durfte seinen Sitz nicht verlassen

Drei Traktorengespanne fuhren die Ortschaft Wipshausen ab. Zur Verfügung gestellt wurden sie vom Abwasserverband und von den Familien Sonnenberg und Knurr. Für die Besetzung gab es strenge Richtlinien: Es gab jeweils einen Treckerfahrer, der seinen Fahrersitz nicht verlassen durfte, und je Gespann „einen Haushalt + 1“. „Meist war das ein Vater mit zwei Kindern, die alle in einem Haushalt leben, und eine weitere Person“, erklärt Lohmann die Rechnung.

„Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren konnten die Bäume diesmal nicht gleich an Ort- und Stelle geschreddert werden, das gaben die Einschränkungen nicht her“, sagt Lohmann. Die Bäume wurden „zwischengelagert“ und sollen zeitnah in einer zweiten Aktion zerkleinert werden, sobald es die Coronaauflagen wieder zulassen. „Die Gerätschaften werden seit Jahren vom Abwasserverband gestellt, und wir sind sehr froh darüber, so einen Partner zu haben“, freut sich der Vorsitzende.

Von Kerstin Wosnitza