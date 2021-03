Eine Hand voll ungeklärter Morde gibt es in Peine, die auf Aufklärung warten. Dass der Fall Artur Linzmaier neu aufgerollt wird, ist das Resultat der Arbeit einer speziellen Polizei-Ermittlungsgruppe in Braunschweig, die seit Gründung 58 alte Fälle bearbeitet hat und dabei auf Fortschritte in der Technik setzt.