Winterwunderwelt im Peiner Land

Kreis Peine

Was für ein Spaß: Nach den ergiebigen Schneefällen am Freitag hielt es viele Menschen nicht in ihren Häusern. Die weiße Pracht war nicht nur für Kinder eine hoch willkommene Abwechslung im sonst zurzeit eher tristen Corona-Alltag. Die Kleinen nutzten die Gelegenheit, um – warm in ihre bunten Schnee-Anzüge gehüllt – endlich einmal ihre Schlitten herauszuholen, sich ziehen zu lassen oder zu rodeln oder riesengroße Schneemänner zu bauen. Und die Großen genossen ausgedehnte Spaziergänge durch die zauberhafte Winterlandschaft.

Zur Galerie Große und Kleine ließen sich vom Schnee verzaubern.

Bizarre Kunstwerke aus Eis

Am Samstag war zwar Tauwetter, aber der Schnee hielt sich dennoch und hüllte die Welt in ein weißes Kleid. Hinzu kamen nun bizarre Kunstwerke aus Eis, die tolle Fotomotive abgaben. Einen Eindruck vom Spaß im und mit dem Schnee gibt unsere Bildergalerie.

Von Kerstin Wosnitza