Kreis Peine

Das Wetter schlägt zurzeit Kapriolen: Zunächst angetauter, dann wieder überfrorener Schnee hat am Dienstagmorgen teilweise für extreme Eisglätte auf Straßen, Rad- und Fußwegen gesorgt. Für die nächsten Tage werden anhaltende Plus-Grade auch in den Nachtstunden angesagt. Ab dem kommenden Wochenende soll es sogar frühlingshaft warm werden. Trotz der damit verbundenen Schneeschmelze ist aber nicht mit Hochwasser-Extremen zu rechnen.

Präsenz-Unterricht ist ausgefallen

Doch noch ist es winterlich, und das macht sich vor allem auf den Straßen bemerkbar. Die Verkehrsunternehmen haben den Verantwortlichen beim Landkreis Peine am frühen Dienstagmorgen mitgeteilt, dass sie wegen der extremen Witterungsverhältnisse nicht fahren und daher auch den Schülertransport nicht übernehmen. Daraufhin musste der Präsenz-Unterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen ausfallen. Nicht vom Ausfall betroffen war der Distanzunterricht in den Szenarien B und C.

Informiert wurde darüber um 6.23 Uhr über die Informations- und Warn-App Biwapp, über die Homepage des Landkreises und über die Sozialen Medien. „Für eine Durchsage im Radio hat uns die Mitteilung der Verkehrsunternehmen zu spät erreicht“, erklärt Kreis-Sprecher Fabian Laaß. Er empfiehlt allen, die solche Nachrichten sicher erhalten wollen, die App Biwapp auf dem Handy zu installieren.

Die Autofahrer hatten sich offenbar auf die Straßenverhältnisse eingestellt: Die Polizei meldet auf Nachfrage, dass es keine besonderen Vorkommnisse und keine gehäuften Unfälle gab.

Februar war bislang kälter als das langjährige Mittel

Der Wintermonat Februar ist bislang deutlich kälter als das langjährige Mittel, doch das könnte sich noch drehen: Laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met baut sich zurzeit offenbar „ein richtiges Frühlingshoch“ mit viel Sonnenschein auf.

„So einen krassen Wetterwechsel erlebt man auch als Meteorologe nur selten. Nach extrem kalt kommt noch extrem warm. Möglicherweise könnte der Februar sogar noch als zu warmer Monat enden. Dann wäre es nach Dezember und Januar der dritte zu warme Wintermonat in Folge und damit wäre auch dieser Winter wieder ein Mildwinter gewesen, trotz der sehr kalten und schneereichen Episode“, macht Wetterexperte Jung deutlich. Da es kaum Regen geben wird, wird der Schnee langsam abtauen, das Schmelzwasser, kann allmählich abfließen. Es ist also nicht mit nennenswertem Hochwasser zu rechnen.

Der Dezember war nach seinen Angaben in Deutschland 2,3 Grad wärmer als das Klimamittel, der Januar 2021 1,1 Grad. Der Februar ist bisher 2,9 Grad kälter als das Klimamittel.

Von Kerstin Wosnitza