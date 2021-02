Winter in Peine: Darauf sollten Tierbesitzer achten

Abbensen

Schnee soweit das Auge reicht: Wer bekommt da nicht Lust auf einen ausgiebigen Sparziergang mit seinem Vierbeiner. Doch Vorsicht: Nicht alle Hunderassen kommen mit der Kälte zurecht. Was Tierhalter bei einem Winterspaziergang beachten müssen – und ob Nagetiere auch bei Minusgraden draußen gut aufgehoben sind – Tierärztin Caroline Spickschen aus Abbensen klärt auf.

Tierärztin: Hunde bei Minusgraden genau beobachten

Leine dran, Stiefel anziehen und ab nach draußen: Viele Hundebesitzer freuen sich auf lange Gassi-Runden mit ihren Vierbeinern. Doch wer bei extremen Minusgraden mit seinem Hund vor die Tür geht, sollte das Tier genau beobachten. „Ob ein Hund friert, ist von der Rasse, seinem Alter und natürlich seinem Gesundheitszustand abhängig“, sagt Spickschen. Fängt er an zu zittern, zieht er die Rute ein oder biegt den Rücken auf, sollte die Gassi-Runde beendet werden. Und: „Kleine Rassen mit wenig Bauchfell lieber einen Hundemantel anziehen – sie frieren sehr schnell.“

Anzeige

Je weiter die Temperaturen fallen, desto kürzer der Spaziergang. Denn: Hunde haben zwar an den Pfoten eine dicke Hornhaut, aber zwischen den Zehen ist die Haut sehr weich. „Dort kann es zu Erfrierungen kommen“, sagt die Tierärztin. Kommandos wie „Sitz“ oder „Platz“ sollten den Tieren im Schnee und auf kalten Böden nicht lange abverlangt werden. „Hunde bekommen dann schnell eine Blasenentzündung“, so Spickschen.

Nach dem Spaziergang: Hundepfoten mit Wasser abspülen

Wenn die Schneemassen langsam verschwinden, treten Streusalz und Split zu Tage. „Das greift die Pfoten an. Nach dem Spaziergang am besten die Pfoten mit lauwarmen Wasser abspülen“, rät Spickschen. Sonst drohen Risse oder wunde Stellen. „Vom Eincremen der Pfote rate ich allerdings ab. Denn, wenn in der Haut bereits Risse vorhanden sind, können Cremes eine Infektion auslösen“, sagt die Tierärztin.

Katzen freien Zugang zum Haus ermöglichen

Wer zu Hause Katzen hält, hat in diesen Tagen weniger Sorgen, als die Hundebesitzer. Denn, die Vierbeiner bleiben meist von alleine in der warmen Wohnung. „Wenn die Katze vor die Tür geht, muss ihr aber jederzeit ein freier Zugang zum Haus ermöglicht werden. Am besten mit einer Katzenklappe, die per Chip gesteuert wird“, so Spickschen.

Nagetiere im Schuppen oder der Garage unterbringen

Vorkehrungen sollte man im Winter auch für Nagetiere treffen. „Bei minus 20 Grad dürfen Meerschweinchen nicht draußen gehalten werden, sonst droht Erfrierung. Stattdessen sollten sie in die Garage oder den Holzschuppen umziehen, ein Frostwächter kann dabei helfen, dass die Temperaturen nicht ganz so tief fallen“, empfiehlt die Tierärztin. In die warme Wohnung sollten die Tiere aber nicht geholt werden. Denn, der Temperaturunterschied wäre zu extrem. „Bei nicht ganz so extremer Witterung reicht ein gut isolierter Stall mit viel Stroh“, so Spickschen. Kaninchen hingegen können auch bei leichten Minusgraden draußen leben – sofern der Stall gedämmt ist.

Teiche vor dem Zufrieren schützen

Und die Fische im Gartenteich? Was hilft bei Frost? „Ich rate dazu, einen Eimer in den Teich zu stellen. Das verhindert, dass der Teich komplett zufriert“, sagt Spickschen. Vorsicht ist bei eher flachen Teichen geboten, die rasch bis zum Grund zufrieren.

Von Nina Schacht