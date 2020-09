Wieder Wolfsangriff? Schafe in Eddesse gerissen

Eddesse

In Eddesse hat es in der Nacht zu Sonntag offenbar einen weiteren Schafs-Riss durch einen Wolf gegeben. Auf einer Weide an einem Feldweg Richtung Dedenhausen nahe der Bahnstrecke Hannover-Wolfsburg sind vier Schafe angegriffen worden. Letztendliche Sicherheit gebe es zwar noch nicht, „aber die Art der Kehlbisse deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Wolf hin“, sagte Wolfsberater Lüder Richter.

Bock versuchte offenbar, die Schafherde zu schützen

Die Tiere gehören zur Herde des Hobbyzüchters Volkmar Kobs aus Eddesse. Er entdeckte das Unglück am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr. „Zwei Schafe, darunter der stattliche Zuchtbock, waren tot und zwei Tiere mussten eingeschläfert werden“, sagte Kobs. Ein weiteres Tier sei leicht verletzt, die übrigen blieben unversehrt. Seine Herde bestand aus 19 Schafen. Der Bock habe offenbar noch versucht, sich vor die Herde zu stellen, um diese zu schützen, vermutet Kobs.

Zwei der toten Tiere aus der Herde von Volkmar Kobs. Quelle: Kobs

Seine verängstigten Tiere hat der 60-Jährige jetzt in den Stall gebracht. „Dort werden sie die nächsten vier bis fünf Tage auch bleiben, damit sie sich wieder beruhigen und ich sie beobachten kann“, berichtete Kobs. „Nur irgendwann müssen sie wieder raus.“ Seine Weide hat Kobs mit einem 90 Zentimeter hohen Elektrozaun geschützt. Der Wolf muss offenbar darüber gesprungen sein. Aber auch bei einem 120 Zentimeter hohen Zaun würde ein Wolf darüber springen oder sich darunter durchgraben, ist der Eddesser überzeugt. Ganz in der Nähe hätten sich auch Pferde auf einer Weide befunden.

Dass der mutmaßliche Wolf über den Zaun gesprungen ist, vermutet auch Wolfsberater Richter. Denn er habe dort keine Schäden feststellen können. Vor Ort seien auch das Veterinäramt des Landkreises Peine und ein Tierarzt gewesen. „Ich habe DNA-Proben entnommen, erst wenn diese vorliegen lässt sich mit Sicherheit sagen, ob ein Wolf oder Hund die Tiere gerissen hat“, erklärte Richter. Sollte es sich um einen Wolf handeln, könne man ihn dann auch gezielt einem Rudel zuordnen. In der Region gibt es ein Rudel im Burgdorfer Holz und drei weitere Rudel in Richtung Celle. „Wölfe jagen in der Regel nachts und können dabei durchaus 50 bis 70 Kilometer zurücklegen“, schilderte Richter.

Wolfsangriffe häufen sich

In den vergangenen Monaten häuften sich die Angriffe von Wölfen in der Region. In der Nacht zum 9. September sind auf einer Weide am Gewerbegebiet in Hülptingsen bei Burgdorf 19 Schafe gerissen worden. Auch im Landkreis Peine gibt es bestätigte Risse an zwei Schafen und einer Ziege in der Nähe von Abbensen. „Bei zwei Rehwildrissen wird noch geprüft, ob ein Wolf dafür verantwortlich ist, doch ich gehe davon aus“, sagte Richter jüngst bei einem beim Informationsabend in Röhrse. Dazu kommen zwei Wolf-Sichtungen in diesem Jahr.

In der Nacht zum 20. August wurden auf einer Weide an der Landesstraße 387 zwischen Dollbergen und Uetze – direkt an der Grenze zum Landkreis Peine – eine trächtige Ponystute von einem Wolf gerissen und ihr halbwüchsiges Fohlen schwer verletzt. Am Wochenende davor hatte ein Wolf in Lehrte-Immensen ein Kalb gerissen, und in Burgwedel-Engensen sind vier Schafe bei einem Wolfsangriff getötet worden. Im Juni war ebenfalls bei Immensen ein Pony von Wölfen gerissen worden.

