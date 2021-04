Wie schlau ist Peine? Am Montag startet das große Online-Stadtquiz

Peine

Mitraten, mitfiebern und gewinnen: Wer kennt sich in seiner Stadt am besten aus? Diese Frage stellt die Peiner Allgemeine Zeitung (PAZ) gemeinsam mit der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine ab kommenden Montag, 3. Mai, jeden Tag. Denn dann startet das große Online-Stadtquiz. Bis zum 1. Juni können Teilnehmer dann täglich ihr Wissen über Peine unterBeweis stellen und einen Peine-Gutschein über 100 Euro gewinnen.

Testen Sie Ihr Wissen über die Stadt Peine und unterstützen Sie den lokalen Handel

Jeden Tag warten zehn spannende Fragen rund um die Stadt Peine auf die „PAZ-Ratefüchse“. Auf der Online-Plattform www.paz-online.de/pequiz können die Teilnehmer die Fragen beantworten. Um sich die Chance auf den Gewinn zu sichern, ist nach Beantwortung der Fragen eine Registrierung erforderlich und schon ist man beim Spiel dabei.

„Mit unserem Stadtquiz wollen wir den Peinern eine kleine Abwechslung zum Corona-Alltag bieten“, betont Carsten Winkler, Anzeigenleiter der PAZ. „Zudem ist das Quiz eine spielerische Möglichkeit, sein Wissen über die eigene Heimat zu testen.“ Mit der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine hat die PAZ einen starken Partner an der Seite. Zum Stadtquiz sagt Michael Glenewinkel, Regionaldirektor für die Region Peine: „Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine legt Wert auf die Unterstützung der regionalen Unternehmen – darum gibt es beim Stadtquiz als Gewinn die Peine Gutscheine.“ Die 100-Euro Gutscheine können bei über 60 Geschäften im Peiner Land eingelöst werden.

Ab dem 3. Mai anmelden, losquizzen und mit etwas Glück einen 100 Euro-Peine-Gutschein gewinnen

Zu gewinnen gibt es die Gutscheine täglich beim Quiz. Jedes Spiel läuft exakt 24 Stunden, in denen alle Mitspieler um die Wette raten. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Quizzen hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Ausscheiden kann keiner, jeder spielt bis zum Ende. Alle zehn Fragen fließen anschließend in die Wertung mit ein. Je mehr Fragen ein Mitspieler richtig beantwortet, desto besser sind seine Platzierung und seine Chance auf den Gewinn. Nach dem Ende des Spiels wird der Gewinn als Peine Gutschein an die Sieger ausgegeben.

Wofür steht eigentlich die Abkürzung PAZ? Und mit welchem Tier wird Peine oft in Verbindung gebracht? Sie kennen die Antwort? Dann einfach ab Montag, 3. Mai, unter www.paz-online.de/pequiz anmelden, quizzen und gewinnen.

