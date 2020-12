Wie man Hunden die Wartezeit auf Weihnachten verkürzt 

Peine

Die Adventskalender meiner Kindheit wurden begleitet von kleinen, flachen Pappschachteln mit durchsichtigen Plastikeinlagen, die 23 kleine und ein größeres Stück Schokolade enthielten. So sollte uns die endlos scheinende Wartezeit auf das Weihnachtsfest versüßt werden. Die Generation meiner Eltern berichtet gar von Adventskalendern, die ganz ohne Schoki auskamen: Hinter den Papptüren waren nur bunte Bildchen mit Weihnachtsmotiven.

Große Kalender, große Auswahl, große Preise

Diese Zeiten scheinen offenbar längst vorbei zu sein: Mittlerweile sind die Kalender ebenso groß wie die Auswahl und die Preise, und sie sind in den letzten Wochen vor dem ersten Dezember in den Geschäften nicht zu übersehen. Man hat die Qual der Wahl: Soll der Inhalt von Lego, Playmobil, Barbie oder Baby Born sein? Und längst werden auch andere, ältere Zielgruppen angesprochen. Es gibt eine ungeheure Fülle an – nicht immer jugendfreien – Exemplaren für Erwachsene, und selbst Hunden, Pferden oder Katzen kann mittlerweile die Wartezeit auf das Fest verkürzt werden. Nur für Goldfische habe ich (noch) nichts Passendes gefunden.

Nein, früher war nicht alles besser. Auf den Adventskalendern war ein kitschiges weihnachtliches Motiv aufgedruckt, der Inhalt bestand aus billigster Schokolade und der Preis lag im einstelligen Bereich – und trotzdem waren wir Kinder davon verzaubert.

Von Kerstin Wosnitza