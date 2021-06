Wie kann ich ins Ausland reisen, wenn mein Impfpass gestohlen wurde?

Kreis Peine

Der Impfpass ist verschwunden, vielleicht sogar gestohlen, und es steht eine Auslandsreise an – was tun? Keine Angst: Die Arztpraxis oder das Impfzentrum, wo die Covid-19-Impfung stattgefunden hat, können kurzfristig eine Impfbescheinigung ausstellen. Man sollte sich aber vorher erkundigen, in welcher Sprache sie abgefasst sein muss, denn das kommt ganz auf das Reiseziel an.

Praxen dürfen die Immunisierung auch in einem neuen international gültigen WHO-Impfpass inklusive Stempel nachtragen. Allerdings könnte es sein, dass aktuell kein Vordruck auf Lager ist – denn die Neuauflage 2021 ist voraussichtlich erst Mitte Juni wieder lieferbar.

Informationen zu Impfungen müssen zehn Jahre lang aufbewahrt werden

Ist der Impfpass unwiederbringlich weg, gibt es die Möglichkeit, auch andere Informationen zu früheren Impfungen aus ärztlichen Unterlagen einzuholen. Diese müssen Ärzte laut Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) mindestens zehn Jahre lang aufbewahren. Wichtig ist, dass man sich noch erinnern kann, wer genau die Impfung vorgenommen hat.

Von Andrea Müller-Kudelka