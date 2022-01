Peine

Abnehmen, gesünder leben, mehr Sport treiben: Jahr für Jahr fassen wir gute Vorsätze zum Jahreswechsel und scheitern damit ebenso regelmäßig. Doch warum eigentlich? Darüber sprach die PAZ mit dem Peiner Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie Naiel Arafat.

Herr Arafat, warum fassen wir gute Vorsätze – und warum ausgerechnet zu Silvester?

Die Menschen verbinden mit dem Jahreswechsel etwas Neues und nehmen sich etwas vor, das sie das ganze Jahr über nicht schaffen – und auch nicht schaffen werden.

Dann sollte man gute Vorsätze also gar nicht erst fassen?

Die Vorsätze sind gut gemeint, kommen aber nicht aus tiefstem Herzen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir können uns etwas vornehmen, aber es sollte realistisch sein.

Wie lange halten solche Vorsätze Ihrer Erfahrung nach?

Sie funktionieren eine kurze Zeit, aber auf lange Sicht schafft es die Mehrheit der Menschen nicht, ihre Vorsätze umzusetzen. Ein Autofahrer, der geblitzt wird, nimmt sich danach vor, nun immer vorsichtig und nicht schneller als erlaubt unterwegs zu sein. Die erste Zeit klappt das, aber dann kommt der Alltag, und wir fallen in alte Gewohnheiten zurück.

Also ist das Scheitern praktisch vorprogrammiert?

Der Wunsch ist da, zum Beispiel nicht mehr zu rauchen oder nicht so viel zu essen. Aber es gibt dann immer gute Gründe, warum es dann doch gerade nicht geht, den Vorsatz in die Tat umzusetzen.

Wie kann Veränderung gelingen?

Man kann sich einen Wunsch vornehmen. Wenn man es aber wirklich will, dann kann ich es auch in diesem Jahr schaffen, nicht erst im nächsten. Dann kann ich jetzt sofort damit anfangen – wenn ich es wirklich will. Man muss viel mehr in der Gegenwart leben und im Hier und Jetzt bleiben.

Fassen Sie persönlich gute Vorsätze?

In meinem Kulturkreis gibt es das nicht. Wir alle hatten ein schwieriges Jahr 2021, hoffen wir für die ganze Welt, dass das nächste Jahr besser wird.

Von Mirja Polreich