Donald Trump oder Joe Biden – wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Betsy Saueressig, Dina Führmann und Randall Smelser beschäftigt diese Frage besonders: Die drei Peiner haben die amerikanische Staatsbürgerschaft. Alle drei haben längst per Brief gewählt und warten mit Spannung auf das Ergebnis.

Betsy Saueressig lebt seit 1993 in Deutschland

„ Biden ist zwar nicht mein Wunschkandidat, aber meine Stimme bekommt er trotzdem – alles ist besser als Trump!“ Betsy Saueressig macht aus ihrer Meinung kein Geheimnis. Zwar lebt die 46-Jährige, die aus dem Bundesstaat New York stammt, seit 1993 in Deutschland, hat einen deutschen Mann und vier Kinder und identifiziert sich mit ihrer Wahlheimat, doch auch das Geschehen in den USA liegt ihr am Herzen. „Meine Familie lebt dort und ich habe drüben viele Freunde“, sagt sie.

Betsy Saueressig. Quelle: Privat

„Etliche denken wie ich. Viele meinen aber gar nicht Biden, sondern seine potenzielle Vize-Präsidentin Kamala Harris“, weiß die Bierbergerin. Doch sie kennt auch viele, deren Ansicht sie nicht teilen kann: Anhänger von Donald Trump. „Das zieht sich sogar durch meine Familie. Das ist anstrengend. Von Trump-Befürwortern bekomme ich schon mal zu hören, dass ich eigentlich gar nicht wählen dürfte, weil ich ja nicht in den Staaten lebe“, berichtet die Amerikanerin.

Gedankenspiele, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, stießen aber ebenfalls auf Unverständnis – es gebe doch nichts Besseres, als Amerikanerin zu sein. „Das ist eine sehr patriotische Einstellung, die mir aber letztlich das Recht abspricht, überhaupt irgendwo zu wählen“, gibt Saueressig zu bedenken. Der Verkündung des Wahlergebnisses sieht sie besorgt entgegen: „Ich rechne damit, dass Trump gewinnt – egal, wie es jetzt aussieht. 2016 haben wir das auch erlebt.“ Aber sie habe auch Angst davor, was passiert, wenn Trump verliert. Trotzdem hoffe sie sehr auf Bidens Sieg: „Dann würde ich mich unglaublich freuen!“

Dina Führmann schätzt Kamala Harris

Ähnlich sieht das Dina Führmann aus Meerdorf, die ebenfalls seit Jahrzehnten in Deutschland lebt. „Für mich ist die Wahl im Moment das bestimmende Thema – noch vor Corona“, sagt sie. Auch sie befürchtet, dass Trump zumindest versuchen wird, sich den Sieg zu erschleichen, wenn er nicht regulär gewinnt. Auch sie hat längst gewählt, auch sie hat für Biden votiert: „Ich war von ihm erst nicht begeistert, aber ich lerne ihn immer mehr schätzen. Er ist souverän, bedächtig, ruhig und bereit, Andersdenkenden die Hand zu reichen. “ Und auch sie schätze Kamala Harris, die sie sogar gern als Präsidentin sehen würde.

Die 60-Jährige wünscht sich eine „farbenblinde“ Regierung mit qualifizierten Ministern und daraus resultierend eine friedliche Zeit „ohne Twitter-Nachrichten“, dafür mit guten Beziehungen der USA zu Deutschland, der EU und der Welt. Seit vier Jahren schäme sie sich aus der Ferne für den aktuellen Präsidenten, ebenso lange habe sie aus Protest ihre alte Heimat New Jersey nicht besucht. „Wenn Biden gewinnt, fliege ich im Januar dort hin und besaufe mich“, hat sie sich selbst versprochen. Und wenn nicht? „Dann nehme ich die deutsche Staatsbürgerschaft an!“

Randall Smelser hat die Stimmung in den USA unmittelbar erlebt

Randall Smelser aus Stederdorf war mit seiner Frau Kathryn gerade in den USA und hat die Stimmung dort unmittelbar miterlebt. Er sieht die Kandidatenfrage differenzierter: „Meiner Meinung nach haben beide gute und schlechte Seiten. Für mich ist es wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Letztlich habe ich weder den einen noch den anderen gewählt“, sagt er. Wie genau sein Stimmzettel aussah, lässt er offen.

Randall Smelser und seine Frau Kathryn waren gerade in den USA. Das Foto entstand in Washington DC. Quelle: Privat

„Viele Menschen können sich für beide Kandidaten nicht begeistern. Manche wählen unabhängig von der Person die Partei mit dem Programm, das ihnen mehr zusagt“, hat Smelser erfahren. Den Wahlkampf hat er mit Spannung verfolgt. Er hält die Medien weder in Deutschland noch in den USA für objektiv. „In Deutschland erfährt man generell nur Schlechtes über Trump. In den Staaten ist das abhängig vom Sender. Dort wird oft von ein und derselben Sache völlig gegensätzlich berichtet“, sagt der Stederdorfer.

Trumps Hang zu Übertreibungen hält er für typisch amerikanisch. Aber er könne reden und Witze über sich selbst machen. „Lange zuhören kann ich ihm allerdings nicht“, räumt Smelser ein. Biden kommt aber auch nicht besser weg: Der sei langsam und langweilig.

Bedenklich sei, dass viele Trump-Wähler mittlerweile Angst hätten, dies zuzugeben – und dass es zurzeit nur Schwarz oder Weiß gebe, ein neutrales Abwägen sei nicht möglich. Er selbst blicke zuversichtlich in die Zukunft: „Egal, wer der nächste Präsident wird: Er wird Gutes und Schlechtes tun. Meine Hoffnung ruht nicht in einem Mann oder einer Frau, sondern in Gott.“

Von Kerstin Wosnitza