Kreis Peine

Der Entwurf für den Haushalt 2022 des Landkreises Peine steht. Er hat ein Volumen von rund 315 Millionen Euro, weist einen Überschuss von etwa 4,6 Millionen Euro aus und sieht Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro vor. Jetzt muss der Kreistag als höchstes parlamentarisches Gremium des Landkreises dem Zahlenwerk noch zustimmen. Die Sitzung findet diesen Mittwoch, 23. Februar, ab 17 Uhr in der in der Gebläsehalle Ilsede statt. Es gilt die 3G-Regelung und Maskenpflicht. Im Vorfeld zeichnet sich eine stabile Mehrheit für den Etat ab.

„Im Haushalt sind Beträge für viele wichtige Projekte“

„Im vorliegenden Haushalt sind Beträge für viele wichtige Projekte, die von der SPD gefordert wurden, vorgesehen. Ansätze zu uns wichtigen Themen wie etwa Sicherung sozialer Angebote, Kulturförderung, Schulentwicklung und ökologischer Umbau von Infrastruktur sind enthalten“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Hoffmann. „Die SPD wird dem Haushalt zustimmen.“

„Mittelfristig besteht großer Bedarf an Investitionen“

„Die CDU erkennt den Abbau der Liquiditätskredite an. Mittelfristig besteht großer Bedarf an Investitionen in Schulen, Schwimmbäder und dem Klinikum Peine“, erklärt CDU-Fraktions-Chef Michael Kramer. „Dieser muss mit Rücklagen und guten Konzepten finanziell bewältigt werden. Zudem sehen wir dringenden Bedarf zur verstärkten Förderung des Kinderschutzbundes sowie der Caritas im Landkreis.“ Auch hier stehen die Signale auf Zustimmung.

„Gehen den richtigen Weg in krisenhaften Zeiten“

„Mit dem Haushalt 2022, dem wir zustimmen, gehen wir den richtigen Weg in krisenhaften Zeiten. Wir nehmen den Klimaschutz mit Fotovoltaik auf allen kreiseigenen Liegenschaften ernst und entlasten prekär lebende Frauen mit einem Fonds für kostenfreie Verhütungsmittel“, hebt Christian Falk, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hervor. „Weitere Schritte werden folgen.“

„Probleme im Betrieb des Klinikums“

„Die FDP stellt für den Kreishaushalt große Probleme im Betrieb des Klinikums fest und wünscht eine unabhängige Kontrolle im Vorfeld zu erwartender Verluste. Verwaltung und Politik bedürfen fachkundiger, neutraler Informationen zur strategischen Ausrichtung“, stellte Fraktions-Chef Jan Wouter van Leeuwen klar. „Auch sollte der Kreis umweltbewusst die Wasserstoffproduktion fördern.“ Grundsätzlich sind die Signale positiv.

„Uns fehlt die notwendige Zurückhaltung“

„Eine gute Finanzlage aufgrund von Schlüsselzuweisungen ist kein Grund, dass hier in letzter Minute eingereichte Zuschussanträge – ohne Rücksicht auf die Folgen – auch durchgewunken werden“, kritisiert Karl-Heinrich Belte, Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler – Peiner Bürger (FW-PB). „Wir haben doch Kredite, aber auch genug Baustellen – Schulen, Kitas, Krankenhaus –, die bereits in Sichtweite sind. Uns fehlt die notwendige Zurückhaltung.“ Die FW-PB lehnt den Etat ab. Das fraktionslose FW-PB-Mitglied Michael Baum schließt sich dem an.

„Im Großen und Ganzen ist der Haushalt gut“

„Es gibt natürlich einige kleinere Punkte, die man kritisieren kann oder auch sollte, aber im Großen und Ganzen ist der Haushalt gut“, sagt Andreas Tute, Vorsitzender der AfD-Fraktion. Seine Fraktion werde dem Haushalt zustimmen.

„Bittstellerei darf nicht zum Prinzip werden“

„Die Zusammenarbeit von Landkreis und Gemeinden muss auf Augenhöhe erfolgen. Bittstellerei darf nicht zum Prinzip der Bewältigung der anstehenden Aufgaben werden“, betont die fraktionslose Ilse Schulz von den Freien Bürgern Ilsede (FBI). „So sind die Zuschüsse zu den Kitakosten deutlich zu erhöhen, der Bauzustand der Schulen zeitgemäßen Anforderungen anzupassen und die Flüchtlingshilfe aufzustocken.“ Schulz signalisiert Enthaltung.

Soziale Komponenten sind nicht ausreichend berücksichtigt“

„Ich werde dem Haushalt so nicht zustimmen. Die sozialen Komponenten wie Wohnen, ÖPNV für alle – bezahlbar, Lernen – gleiche Ausstattung in den Schulen, Integration, Inklusion, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind nicht ausreichend berücksichtigt“, sagt die fraktionslose Birgit Reimers von den Linken. „Kein Haushalt, der neue, positive Perspektiven erkennen lässt.“

Das fraktionslose Mitglied der Partei die Basis, Christian Meyer, gab trotz mehrfacher Nachfrage keine Stellungnahme.

Eckdaten des Haushalts 2022 Der Kreishaushalt 2022 hat ein Volumen von rund 315 Millionen Euro und weist einen Überschuss von etwa 4,6 Millionen Euro aus. Auf der Ausgabenseite schlagen die Transferleistungen mit rund 186 Millionen Euro sowie die Personalkosten (1100 Mitarbeiter) mit etwa 64 Millionen Euro am stärksten zu Buche. Zu den Transferleistungen gehören unter anderem Ausgaben für die Jugendhilfe, Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Eingliederungshilfen sowie Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Pflege. Bei den Einnahmen gehören die Kreisumlage (96,3 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen (41,1 Millionen), Erstattungen nach dem Sozialgesetzbuch II (67 Millionen), Erstattungen aus dem Bundesteilhabe-Gesetz (37 Millionen) und Verwaltungsgebühren, Entgelte sowie Bußgelder (32 Millionen) zu den größten Posten. Für Investitionen sind rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Größte Posten sind: Straßenbaumaßnahmen (3,5 Millionen Euro), Schulausstattungen (5,3 Millionen Euro), Hochbaumaßnahmen (4,9 Millionen Euro), Krankenhausumlage (1,7 Millionen Euro) und EDV (1 Millionen Euro).

Von Jan Tiemann