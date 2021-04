Landkreis Peine

Das Wetter für die nächsten Tage:

Wetterbericht für Peine am Donnerstag, 22. April 2021

Heute: In Peine gibt es morgens lockere Bewölkung bei Temperaturen von 1°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es bedeckt und windig, die Temperaturen erreichen 11°C. Am Abend ist es in Peine wolkenlos bei Werten von 5 bis zu 9°C. Nachts ziehen Wolkenfelder durch bei einer Temperatur von 3°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Bis zum Nachmittag ist es überwiegend dicht bewölkt und windig, die Temperaturen liegen zwischen 3 und 11°C. Abends gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen von 6 bis 10°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und das Thermometer fällt auf 2°C.

Samstag: Den ganzen Tag wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Werten von 3 bis zu 11°C. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperatur fällt auf 0°C.

Sonntag: In Peine gibt es den ganzen Tag ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 2 bis 12°C. In der Nacht gibt es lockere Bewölkung bei Werten von 2°C.

Von der Redaktion