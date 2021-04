Landkreis Peine

Das Wetter für die nächsten Tage:

Wetterbericht für Peine am Dienstag, 20. April 2021

Heute: In Peine bilden sich am Morgen vereinzelt Wolken bei Werten von 5°C. Darüber hinaus scheint am Nachmittag und am Abend die Sonne bei blauem Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad. Nachts ist es klar und die Luft kühlt sich auf 4°C ab.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Morgens scheint die Sonne bei Werten von 4°C. Im Laufe des Mittags ist es wolkig, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Höchstwerten von 15°C. Zudem ist es windig und auch Regen ist nicht ausgeschlossen. Abends ist es wolkenlos, aber windig und die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. In der Nacht ziehen Wolkenfelder durch bei Tiefstwerten von 2°C.

Donnerstag: Bis zum Nachmittag überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen 2 und 10°C.Zudem weht ein lebhafter Wind aus nordwestlicher Richtung. Am Abend gibt es keine Wolken bei Werten von 2°C. Nachts ist es klar bei Werten von 3°C.

Freitag: In Peine kann sich von morgens bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11°C. Abends gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 4°C. Nachts bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperatur fällt auf 1°C.

