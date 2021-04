Das kühle und wechselhafte Aprilwetter setzt sich fort. Bis zum Wochenende ändert sich an der Wetterlage kaum etwas. Das Tief „Xander“ bleibt über Polen hängen und versorgt die Region mit vielen Wolken und ab und an ein wenig Regen. Insgesamt kann sich die Luftmasse etwas erwärmen, so dass Nachtfröste immer seltener werden. Die Temperatur liegt heute zwischen 2 und 9 Grad.