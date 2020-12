Ein umfangreiches Tiefdruckkomplex prägt das Wetter in der Region. Durch Tief Xunav und Tief Wenke etabliert sich gewissermaßen eine Luftmassengrenze, an der es über das Wochenende und bis zum Beginn der neuen Woche immer wieder zu Niederschlägen kommt. Gebietsweise muss daher auch in den Morgenstunden mit Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen zwischen 5 und -1 Grad.