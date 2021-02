Nach den letzten ungewöhnlich warmen Tagen scheint nun doch der Winter zurückzukehren. Mit all seinen Wolken und kalten Temperaturen im Gepäck. Am Tage liegen die Höchsttemperaturen zwar noch bei 8 Grad, in der Nacht sinken sie jedoch auf 2 Grad hinab. Die ersten Krokusse, die bereits in freudiger Frühlingserwartung ihre Blüten in die Höhe recken, sind an diesem Wochenende wohl die einzigen Farbkleckse im Peiner Land.